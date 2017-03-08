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Новости компаний

07 марта 2017, 14:20
На сайте авиакомпании "Аврора" теперь можно оформить визу

На сайте авиакомпании "Аврора" дальневосточники смогут оформить визу

Клиенты авиакомпании смогут получить визу в более чем 30 стран

В марте 2017 года авиакомпанией "Аврора", входящей в группу компаний "Аэрофлот", запущена совместная партнёрская программа с VisaToHome для путешественников из Сибири и Дальнего Востока, сообщает ЕНВ.

Теперь клиенты авиакомпании смогут воспользоваться новой услугой - "Виза, не выходя из дома" и сервисом "Мобильная биометрия", позволяющими сдать биометрические данные и оформить визу.

В силу географического расположения Дальний Восток особенно нуждается в удобном визовом онлайн-сервисе. Самостоятельным путешественникам, собирающимся, например, в страну шенгенского соглашения, необходимо сначала обратиться в ближайший Визовый центр, который есть далеко не во всех городах региона, чтобы пройти процедуру дактилоскопии и подать документы. Теперь же они могут получить визу в более чем 30 стран, находясь в своём городе.

"Визовый cервис, доступный теперь для пассажиров на нашем сайте, создан для того, чтобы сделать процесс получения визы максимально удобным и технологичным, – таким, каким уже стали покупка авиабилета, бронирование отеля или аренда автомобиля", - комментирует запуск партнёрской программы генеральный директор авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик.

VisaToHomе – это первый в России online-сервис, позволяющий максимально упростить процедуру получения визы. Сегодня VisaToHome работает в 33 субъектах Российской Федерации, этот список постоянно пополняется.

Узнать подробнее о визовом сервисе можно на сайте.

Метки: Аврора, виза

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