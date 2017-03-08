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Китай

07 марта 2017, 13:50
В 2017 году Китай запустит около 8 спутников системы "Бэйдоу-3"

В 2017 году Китай запустит около 8 спутников системы "Бэйдоу-3"

К 2020 году КНР намерена окончательно сформировать спутниковую группировку "Бэйдоу", которая будет включать 35 аппаратов

В текущем году Китай намерен запустить 6-8 спутников отечественной глобальной навигационной системы "Бэйдоу-3", в частности запланировано несколько запусков ракеты-носителя с двумя спутниками. Об этом сообщил в понедельник член ВК НПКСК, заместитель главного инженера навигационной системы "Бэйдоу" Ян Юаньси, сообшщает ЕНВ со ссылкой на агенство "Синьхуа".

По его словам, характеристики спутников системы "Бэйдоу-3" значительно улучшатся. По плану, к 2020 году на орбитах будет работать 35 спутников "Бэйдоу" (пять геостанционарных и 30 негеостационарных спутников), которые охватят всю территорию планеты.

"Бэйдоу" является самостоятельно построенной и независимо эксплуатируемой Китаем системой глобальной спутниковой навигации, которая также совместима и может использоваться совместно с другими мировыми системами спутниковой навигации.

В 1994 году Китай приступил к строительству системы "Бэйдоу-1". В 2000 году она в составе двух спутников на геостационарной орбите вступила в эксплуатацию и была ориентирована на китайских пользователей. Запуск в 2003 году третьего подобного спутника позволил усовершенствовать технические характеристики системы.

Строительство системы "Бэйдоу-2" началось в 2004 году. К концу 2012 года она состояла из 14 спутников, включая пять спутников на геостационарной орбите, пять спутников на наклонной геосинхронной орбите и четыре спутника на средней околоземной орбите. Система "Бэйдоу-2" предназначена для обслуживания пользователей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Метки: Бэйдоу, спутник

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