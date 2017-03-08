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В мире

07 марта 2017, 13:30
Выдворенный посол КНДР покинул Малайзию

Выдворенный посол КНДР покинул Малайзию

В начале марта МИД Малайзии потребовал от посла КНДР в Малайзии покинуть страну

По сообщению ЦТАК, МИД КНДР объявил посла Малайзии в КНДР "персоной нон грата", потребовал от него в течение 48 часов с 10:00 5 марта по местному времени покинуть КНДР, сообщает ЕНВ.

 

13 февраля гражданин КНДР обратился за медицинской помощью в международном аэропорту Куала-Лумпура, а затем скончался по дороге в больницу. После данного инцидента КНДР и Малайзия стали упрекать друг друга по делу об аутопсии тела и расследования. Малайзийская сторона отозвала своего посла из КНДР, вызвала посла КНДР в Малайзии и направила письмо в посольство КНДР, что привело к напряженности в двусторонних отношениях.

Напомним, 4 марта МИД Малайзии объявил посла КНДР в Малайзии Кан Чхоля "персоной нон гранта" и потребовал от него в течение 48 часов покинуть страну. Кан Чхоль 6 марта улетел рейсом МН360 "Малайзийских авиалиний".

 

Кан Чхоль перед вылетом в международном аэропорту Куала-Лумпура сообщил, что эти "крайние меры" малайзийского правительства могут нанести ущерб более, чем 40-летним отношениям между двумя странами. Данное заявление стало первым высказыванием Кан Чхоля после того, как малайзийское правительство потребовало от него покинуть страну в ограниченный срок.

Кан Чхоль отметил, что эти его слова относятся к предвзятости целей расследования малайзийской полицией дела о гибели мужчины из КНДР и в то же время подтверждают мнение северокорейской стороны.

Он вновь обвинил малайзийскую сторону в проведении без согласия КНДР аутопсии погибшего северокорейца, а также в аресте гражданина КНДР в условиях отсутствия каких-либо явных улик. 

Метки: Северная Корея

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