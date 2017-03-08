Евгений Костюков: Мы изыскиваем в бюджете возможности для финансирования строительства стадионов

Член комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края, депутат по округу №9 (Советский и Первореченский районы Владивостока) Евгений Костюков рассказал корреспонденту ЕНВ, как решаются проблемы "подмандатной" территории.

Евгений Сергеевич, наступила весна и многие вопросы, которые, как говориться, не бросались в глаза, стали более заметны. Чем вы сейчас занимаетесь?

Конечно, на территории Советского района очень много чего надо поменять к лучшему. Мы проводим анализ обращений граждан и серьезно занимаемся самыми проблемными местами. Одна из ближайших задач - привести улицу Русскую в цивилизованной вид. Останется легальная, организованная торговля, не будет некрасивых лотков и палаток, возле которых кучи мусора, грязно, а летом ужасный запах. Это один из шагов в русле политики создания комфортной городской среды во Владивостоке.

В свое время в Приморье небезуспешно проходила реализация программы "Здоровое поколение", строились спортивные площадки, открывались секции. Насколько знаем, вы активно занимаетесь патриотическим и физическим воспитанием молодежи?

Хотел бы видеть на своем округе, да и вообще в Приморье здоровую молодежь. Это и моя личная позиция, как спортсмена, и партийная – как члена фракции "Единая Россия". Мы привлекаем детей и подростков к спортивным мероприятиям, к тренировкам в секциях. Ко мне много обращения по поводу необходимости строительства спортивных площадок в тех или иных местах. Мы изыскиваем в бюджете возможности для финансирования строительства новых стадионов, придомовых площадок.

В рамках воспитания здорового поколения выявляем адреса магазинов, где торгуют нелегально алкогольными напитками, где продают спиртное несовершеннолетним. При поддержке органов УВД пресекаем данную деятельность.

Какими вопросами занимаетесь в постоянном комитете, членом которого являетесь?

В профильном комитете я курирую вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Вошел в состав Попечительского совета Приморского фонда капитального ремонта многоквартирного дома. Будучи членом совета, я получил возможность, как контролировать работу всего фонда, так и влиять на процесс ремонта конкретных домов. На уровне Заксобрания мы приняли большое количество поправок, связанные с приведением краевого законодательства о капитальном ремонте в соответствие с федеральным законодательством. Этот процесс продолжается.

Традиционно много нареканий к работе фонда капитального ремонта, управляющих компаний. Как здесь помочь?

Надо сказать, законодательство предоставляет жителям многоквартирных домов большие полномочия. Жильцы могут контролировать, куда и как расходуются средства, которые с них собираются. Они могут влиять на подбор подрядчиков, которые будут такой ремонт, который нам нужен. Имеют возможность контролировать, как тратятся их деньги, как проходит ремонт в домах.

У жильцов достаточно много возможностей влиять на процесс и принимать в нем полноценное участие. Беда в том, что люди неактивны, зачастую не могут объединиться в товарищество собственников жилья, выбрать старшего по дому. Даже такую несложную, но необходимую стартовую процедуру, как собрать собственников на общее собрание, зачастую не провести.

К сожалению, люди не знают своей власти, полномочий, не хотят брать на себя ответственность. Поэтому мы проводим огромную работу по информированию, по сплочению людей в инициативные группы. Объясняем, что собственники в состоянии сделать, как им себя вести в той или иной ситуации. Допустим, если они недовольны качеством капремонта, который проведен в их доме, если их не устраивают сроки, на которые запланировано проведение ремонта.

По профилю вашего комитета. Насколько способствует развитию экономики деятельность особых налоговых и таможенных режимов на территории Приморья?

Что касается резидентов СПВ и ТОРов. Так или иначе – здесь наблюдается стимуляция экономики. Но сразу же ожидать эффекта сложно, особенно на территориях опережающего развития. Сейчас туда зашли якорные инвесторы, постепенно территории будут обрастать транспортными, логистическими, таможенными предприятиями, компаниями по производству упаковки, поставкам материалов, клининговым услугам.

Насколько серьезным будет результат, сейчас сказать сложно. Ясно, что экономика края получила мощный толчек.

Вы являетесь руководителем Научно-производственного центра "Современные Климатические Системы" ДальНИИСа. С чем связана научная деятельность?

Основное направление - системы энергосбережения. Их внедрение поможет нам экономить на отоплении, водоснабжении, электроснабжении. Пока, что касается энергосбережения, ситуация в России не на высоте.

Вы много работали в строительной отрасли. Почему немало в регионе строек, которые продолжаются и продолжаются годами? Хотя по плану все должно быть давно сдано?

На самом деле, строится Приморский край хорошими темпами. Долгострои связаны с техническими моментами. С одной стороны, не хватает денег. Начинается стройка, процесс идет. Происходит какое-то изменение, изменяется проект. Допустим, решили приобрести в больницу другое, более современное оборудование. Но оно тяжелее, в здании не выдержат перекрытия, надо многое переделывать.

Соответственно, на этот период работы с документацией вся стройка тормозится. Тем временем меняется рынок, меняются цены. Идет удорожание. В первоначальную смету мы не вписываемся.

Это настолько цикличный процесс, особенно, что касается бюджетных объектов. Ведь при любом удорожании стройки краевой, муниципальный бюджет надо пересматривать. В результате то, что можно сделать за год, делается за два.

Тем не менее, хотя немного сдвигаются сроки, то, что запланировано, появляется. Это главное.

Для вас депутатская деятельность – новое направление. Как складываются отношения с коллегами по фракции?

Чаще всего общаюсь с депутатами своего комитета. Люди у нас подобрались дружные, помогаем друг другу. В общем, то же можно сказать про все Законодательное собрание. Мне повезло с коллегами.

Не так давно в СМИ велась очередная дискуссия о размерах депутатских зарплат. Ваша позиция?

Как депутат, я зарплату не получаю. Когда начинал работу в ЗС ПК, принес заявление, в котором отказался от заработной платы. Когда наши оппоненты из фракции КПРФ утверждают, что все депутаты получают зарплату и тратят на это бюджетные средства - то вводят избирателей в заблуждение. Из 40 депутатов получают заработную плату 16 человек.

К чему вы стремитесь лично для себя?

Хочу выполнить норматив на звание мастера по тяжелой атлетике. Для чего серьезно тренируюсь.