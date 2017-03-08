Российские адвокаты получат больше независимости в работе

Адвокаты получат больше независимости в работе, это укрепит конституционные гарантии граждан на получение квалифицированной юридической помощи. Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Государственной Думы 7 марта, были внесены на рассмотрение нижней палаты президентом Владимиром Путиным, сообщает ЕНВ со ссылкой "Парламентская газета".

Инициативу разработали в президентском Совете по правам человека, который ещё в 2015 году поднял проблему независимости адвокатов и представил ее на рассмотрение главе государства.

В частности, предлагается исключить практику использования разрешительного порядка допуска адвоката в уголовное дело и упростить доступ к клиентам в СИЗО. Таким образом, право на беспрепятственное общение с подзащитным будет действовать с момента "вступления" в дело, а не "допуска" в него.

Кроме того, в новой редакции УПК появится статья 450.1 "Особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката", которая строго регламентирует все следственные процедуры в отношении защитников. В частности, речь идет о запрете на обыск служебных помещений, жилья или автотранспорта без решения суда и в отсутствии наблюдателей от адвокатской палаты. Исключением будут случаи, когда против конкретного защитника возбуждено уголовное дело.

Кстати, обыски и выемки у адвокатов каких-либо материалов всегда были возможны только по решению суда, однако, по словам самих же защитников, на практике и особенно в провинции эти нормы нередко игнорировались.

Также, согласно законопроекту, должна быть исключена возможность привлечения в качестве свидетелей адвокатов, у которых есть свидетельский иммунитет, запрещающий допрашивать их как свидетелей по обстоятельствам, которые стали им известны в связи с оказанием юридической помощи.