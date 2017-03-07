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Экономика

07 марта 2017, 00:00
Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь"

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь"

По данным "Автостат" по итогам прошлого года, на долю автомобилей дороже 1,6 млн рублей приходится 27,4% объемов продаж и 59% выручки

Минпромторг расширил список автомобилей, на которые уплачивается повышенный транспортный налог. В перечне для налогового периода 2017 года оказалось на 201 позицию больше, по сравнению с 2016 годом — до 909 позиций, следует из опубликованного Минпромторгом перечня легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, сообщает ЕНВ.

В России действует повышенное налогообложение на дорогие автомобили стоимостью выше 3 миллионов рублей. В настоящее время для машин стоимостью 3-5 миллионов рублей, с момента выпуска которых прошёл один год, предусмотрен коэффициент 1,5. Автомобили возрастом 1-2 года рассчитываются по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом 2-3 года — 1,1. Двойной налог положен владельцам машин стоимостью 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.

Список автомобилей, с которых уплачивается повышенный налог, ежегодно утверждается Минпромторгом. Ведомство расширяло перечень и ранее. В прошлом году он увеличился в 2,5 раза — до 708 наименований с 280 в 2015 году. В списке же 2014 года (тогда впервые была введена повышенная ставка) значилось только 187 автомобилей.

13 февраля глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что повышение налогов на дорогостоящее имущество граждан будет справедливым решением.

Метки: авто, Минпромторг, налог

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