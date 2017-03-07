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Политика

06 марта 2017, 22:10
Владимир Путин поручил провести турнир по дзюдо на Восточном экономическом форуме

Владимир Путин поручил провести турнир по дзюдо на Восточном экономическом форуме

Согласно поручению главы российского государства, турнир по дзюдо должен быть включён в программу форума, начиная с 2017 года

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками Форума лидеров студенческих и молодежных организаций поручил Правительству России включить турнир по дзюдо на призы президента Всеяпонской федерации этого вида спорта Ясухиро Ямаситы в культурную программу Восточного экономического форума, сообщает ЕНВ.

"Мы очень хорошие и добрые отношения поддерживаем и с японскими дзюдоистами, с господином Ямаситой договорились о том, что на Дальнем Востоке будем проводить приуроченный к Дальневосточному экономическому форуму турнир по дзюдо", - отметил Владимир Путин.

Президент России, являющийся мастером по дзюдо, неоднократно встречался с этим четырехкратным чемпионом мира по дзюдо, в том числе в ходе своего визита в столицу Японии Токио в декабре 2016 года. Тогда Владимир Путин и Ясухиро Ямасито и договорились о том, что в дни Восточного экономического форума на Дальнем Востоке будет проводиться турнир по дзюдо.

"Я очень признателен тому, что соревнование за Кубок Ямасита Ясухиро по дзюдо был добавлен в культурную программу Восточного Экономического Форума. Это большая честь для меня. Данный Кубок разыгрывается среди молодых людей от 13 до 15 лет. Я искренне желаю, чтобы молодежь, на плечах которой лежит будущее добрососедских отношений России и Японии, на татами боролись изо всех сил, а после матча завязывали узы дружбы, – рассказал Ясухиро Ямасито. – Искренне надеюсь, что Восточный Экономический Форум пройдёт с большим успехом и Дальневосточный регион будет развиваться всё активнее".

Напомним, Восточный экономический форум проходит в соответствии с поручением Президента России ежегодно во Владивостоке. Третий ВЭФ запланирован на 6-7 сентября. Одной из составляющих Форума станет молодежная компонента. Внимание к молодежному движению и спорту в этом году на форуме будет акцентировано в первый раз.

"Одна из идей, которая обсуждалась, включить молодежную компоненту в повестку Восточного экономического форума. Уже принято решение о том, что одно из мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдёт на полях Восточного экономического форума", - комментировал ранее министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушка.

Метки: ВЭФ, дзюдо

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