Владимир Путин поручил провести турнир по дзюдо на Восточном экономическом форуме

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками Форума лидеров студенческих и молодежных организаций поручил Правительству России включить турнир по дзюдо на призы президента Всеяпонской федерации этого вида спорта Ясухиро Ямаситы в культурную программу Восточного экономического форума, сообщает ЕНВ.

"Мы очень хорошие и добрые отношения поддерживаем и с японскими дзюдоистами, с господином Ямаситой договорились о том, что на Дальнем Востоке будем проводить приуроченный к Дальневосточному экономическому форуму турнир по дзюдо", - отметил Владимир Путин.

Президент России, являющийся мастером по дзюдо, неоднократно встречался с этим четырехкратным чемпионом мира по дзюдо, в том числе в ходе своего визита в столицу Японии Токио в декабре 2016 года. Тогда Владимир Путин и Ясухиро Ямасито и договорились о том, что в дни Восточного экономического форума на Дальнем Востоке будет проводиться турнир по дзюдо.

"Я очень признателен тому, что соревнование за Кубок Ямасита Ясухиро по дзюдо был добавлен в культурную программу Восточного Экономического Форума. Это большая честь для меня. Данный Кубок разыгрывается среди молодых людей от 13 до 15 лет. Я искренне желаю, чтобы молодежь, на плечах которой лежит будущее добрососедских отношений России и Японии, на татами боролись изо всех сил, а после матча завязывали узы дружбы, – рассказал Ясухиро Ямасито. – Искренне надеюсь, что Восточный Экономический Форум пройдёт с большим успехом и Дальневосточный регион будет развиваться всё активнее".

Напомним, Восточный экономический форум проходит в соответствии с поручением Президента России ежегодно во Владивостоке. Третий ВЭФ запланирован на 6-7 сентября. Одной из составляющих Форума станет молодежная компонента. Внимание к молодежному движению и спорту в этом году на форуме будет акцентировано в первый раз.

"Одна из идей, которая обсуждалась, включить молодежную компоненту в повестку Восточного экономического форума. Уже принято решение о том, что одно из мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдёт на полях Восточного экономического форума", - комментировал ранее министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушка.