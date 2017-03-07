Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

06 марта 2017, 17:10
Оперативники Дальневосточной таможни перекрыли канал контрабанды наркотиков из Китая

Оперативники Дальневосточной таможни перекрыли канал контрабанды наркотиков из Китая

Организатор преступной группы приобретал наркотические средства через интернет

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Дальневосточной оперативной таможни пресекли преступную деятельность группы лиц, организовавших по предварительному сговору перемещение в международных почтовых отправлениях тяжелых синтетических наркотиков из Китая общей массой 94,73 грам, сообщает ЕНВ.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организатор преступной группы приобретал наркотические средства, используя глобальную сеть "Интернет". В целях конспирации были подысканы лица, которые за денежное вознаграждение согласились выступить в роли получателей криминальных посылок, сознавая при этом, что идут на преступление.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий две международные посылки, поступившие из Китая, были изъяты сотрудниками оперативной таможни. В них оказались полиэтиленовые пакеты без маркировки с кристаллическими веществами белого и розового цвета весом 46,092 и 48,64 грамма.

Проведенным физико-химическим исследованием установлено, что обнаруженные в посылках вещества являются синтетическими наркотическими средствами - производными эфедрона и N-метилэфедрона.

Эти наркотики включены в "Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Фе­дерации" и их ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен.

В отношении лиц, которые действовали по предварительному сговору, сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни возбуждено два уголовных дела по ч.3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Данные преступления относятся к разряду особо тяжких, и предусматривают суровое наказание - от десяти до двадцати лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Метки: ДВОТ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Сергей Авакянц проверит готовность крейсера "Варяг" к ведению одиночного бояСергей Авакянц проверит готовность крейсера "Варяг" к ведению одиночного боя
вчера, 20:40
Флагман объединения вышел в морской полигон для проведения инструкторско-методического занятия по отработке элементов курсовой задачи К-2
В 2016 году врачи скорой помощи выезжали на помощь жителям Приморья более пятисот тысяч разВ 2016 году врачи скорой помощи выезжали на помощь жителям Приморья более пятисот тысяч раз
вчера, 16:00
В основном жители края вызывают скорую в некритических случаях
Минпромторг разрешит продавать алкоголь в России по водительскому удостоверениюМинпромторг разрешит продавать алкоголь в России по водительскому удостоверению
вчера, 11:30
Ранее водительского удостоверения не было в ведомственном перечне документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции

Последние новости

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь"Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь"
сегодня, 00:00
По данным "Автостат" по итогам прошлого года, на долю автомобилей дороже 1,6 млн рублей приходится 27,4% объемов продаж и 59% выручки
Владимир Путин поручил провести турнир по дзюдо на Восточном экономическом форумеВладимир Путин поручил провести турнир по дзюдо на Восточном экономическом форуме
вчера, 22:10
Согласно поручению главы российского государства, турнир по дзюдо должен быть включён в программу форума, начиная с 2017 года
Развитие инфраструктуры Владивостока обсудили специалисты администрации края с японскими коллегамиРазвитие инфраструктуры Владивостока обсудили специалисты администрации края с японскими коллегами
вчера, 13:00
Участники встречи обсудили ход подготовки совместного мастер-плана Владивостокского городского округа

От первого лица

Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
27.02.2017 14:10
Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+