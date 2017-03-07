Оперативники Дальневосточной таможни перекрыли канал контрабанды наркотиков из Китая

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Дальневосточной оперативной таможни пресекли преступную деятельность группы лиц, организовавших по предварительному сговору перемещение в международных почтовых отправлениях тяжелых синтетических наркотиков из Китая общей массой 94,73 грам, сообщает ЕНВ.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организатор преступной группы приобретал наркотические средства, используя глобальную сеть "Интернет". В целях конспирации были подысканы лица, которые за денежное вознаграждение согласились выступить в роли получателей криминальных посылок, сознавая при этом, что идут на преступление.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий две международные посылки, поступившие из Китая, были изъяты сотрудниками оперативной таможни. В них оказались полиэтиленовые пакеты без маркировки с кристаллическими веществами белого и розового цвета весом 46,092 и 48,64 грамма.

Проведенным физико-химическим исследованием установлено, что обнаруженные в посылках вещества являются синтетическими наркотическими средствами - производными эфедрона и N-метилэфедрона.

Эти наркотики включены в "Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Фе­дерации" и их ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен.

В отношении лиц, которые действовали по предварительному сговору, сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни возбуждено два уголовных дела по ч.3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Данные преступления относятся к разряду особо тяжких, и предусматривают суровое наказание - от десяти до двадцати лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.