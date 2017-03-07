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Общество

06 марта 2017, 16:00
В 2016 году врачи скорой помощи выезжали на помощь жителям Приморья более пятисот тысяч раз

В 2016 году врачи скорой помощи выезжали на помощь жителям Приморья более пятисот тысяч раз

В основном жители края вызывают скорую в некритических случаях

Врачи службы скорой Приморья выезжали на помощь к жителям края 506 594 раза в 2016 году. В департаменте здравоохранения корреспондентам рассказали, что более чем в 90% случаях среднее время прибытия бригады скорой помощи составило до 20 минут, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По итогам года самое большое среднесуточное количество выездов совершали бригады скорой помощи Владивостока. В среднем они выезжали на помощь владивостокцам 369 раз в сутки. На втором месте по количеству вызовов в сутки – скорая помощь Уссурийска, на третьем – Находки.

Среди районных служб скорой медицинской помощи наибольшее количество вызовов в сутки обслуживают станции скорой медицинской помощи Надеждинского и Черниговского района.

Как сообщил главный внештатный специалиста по медицинской помощи департамента здравоохранения Александр Федейкин, структура оказания скорой медицинской помощи не изменяется в течение многих лет.

"На перовом месте – вызовы по поводу внезапных заболеваний. Их в прошлом году - 420 537. Затем идут несчастные случаи. Их число составляет 45 750, на третьем – медицинские эвакуации. Около 30 771 таких случаев", – сообщает внештатный специалист.

Помимо этого Александр Федейкин рассказал, что доля граждан, которые легли в больницу, от числа обслуженных станциями скорой медицинской помощи, остается невысокой – 30,6%, против 21,38% в 2015 году и 28,8% в 2014 году.

"Это говорит о том, что приморцы очень часто вызывают экстренную службу по поводу хронических заболеваний, при которых должны наблюдаться у участкового специалиста в поликлинике", – отметил специалист.

Почти 2 690 раз врачи скорой помощи выезжали в 2016 году на ДТП. Наибольшее количество раз (674 случая) – на помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях выезжали врачи скорой помощи города Владивостока. Как правило, скорая помощь доезжает до места аварии за 13 минут.

Вице-губернатор Павел Серебряков сообщил, что благодаря тому, что технические средства в СМП (станциях скорой медицинской помощи) постоянно обновляются, специалисты доезжают до пострадавшего за рекордно короткое время.

Отметим, что на сегодняшний день все станции и отделения СМП на 100% обеспечены автомобилями скорой медицинской помощи. Кроме того, все учреждения скорой медицинской помощи оснащены устойчивой связью с бригадами с помощью новейших технических средств.

"В рамках реализации мероприятий программы "Модернизация здравоохранения Приморского края на 2011-2012гг" все станции и отделения скорой медицинской помощи оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС-GPS, что позволяет в режиме реального времени видеть место расположения бригад и оперативно направлять их на место вызова, при необходимости осуществляя визуальную корректировку движения", – рассказали в краевом департаменте здравоохранения.

Отметим также, что по поручению губернатора края Владимира Миклушевского к окончанию этого года аппаратами теле-ЭКГ оборудуют все 120 бригад скорой медицинской помощи, где работают терапевты. Все измерения аппаратов ЭКГ будут передаваться в специализированные центры интерпретации ЭКГ, где специалист уже сможет поставить точный диагноз, назначить необходимое лечение.

Это позволит диагностировать серьезные заболевания с помощью улучшенных технических приспособлений, оказывать людям квалифицированную и своевременную медицинскую помощь до госпитализации и снизить смертность жителей Приморского края от различных заболеваний разной степени сложности, добавил директор департамента здравоохранения.

Помимо этого, новые специализированные приборы позволят не только оказывать точечную проверку состояния больного, но и постоянно контролировать граждан, находящихся в группе риска благодаря доступу к базе хранения и обработки данных. Эта единая база будет введена во все городские и районные поликлиники и больницы.

Метки: здравоохранение, медицина

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