Развитие инфраструктуры Владивостока обсудили специалисты администрации края с японскими коллегами

Встреча первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева с помощником заместителя Министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Мугисима Такэси прошла в краевой Администрации. Бизнесмены Страны восходящего солнца намерены помочь в развитии Владивостока как современного и высокотехнологичного города, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Предложение совместно сделать Владивосток еще более комфортным городом, "воротами, которыми соединяют Евразию и Тихий океан", на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Премьер-министра Японии Синдзо Абэ озвучил Президенту России Владимиру Путину.

"Наше министерство является ответственным за развитие второго пункта из восьми плана развития отношений двух стран, а именно за развитие городов. Вопрос развития городской инфраструктуры обсуждался и в ходе официального визита главы России в Токио в декабре прошлого года. Поэтому мы приехали во Владивосток, чтобы принять участие в Российско-Японском диалоге по вопросам градостроительства, где наши предприятия смогут поделиться с вами своими ноу-хау", – отметил Мугисима Такэси.

Делегацию приветствовал первый заместитель главы Приморья Василий Усольцев. Он поблагодарил коллег за проявленный к краю интерес, особо отметив, что Япония не только ближайший сосед, но и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Показателем этого является первое место Японии по накопленным инвестициям среди иностранных партнеров Приморья. Сегодня у нас работают более 30 предприятием с японским участием, открыты представительства двух японских банков. Есть примеры крупных успешных бизнесов – компания по глубокой переработке древесины с участием корпорации "Сумитомо", проект по автосборочному производству совместно с компанией "Мазда" сейчас получил новый импульс. С использованием новых льгот особой экономической зоны там планируется развернуть производство двигателей", – подчеркнул Василий Усольцев.

Проект развития краевого центра первый вице-губернатор назвал "очень своевременным", поскольку Владивосток сегодня ведет работу над корректировкой генерального плана – основного градостроительного документа, определяющего перспективы развития города на длительный срок

"Более того, в России сегодня запущены две федеральные программы в этом направлении: "Комфортная городская среда" и "Безопасные и качественные дороги“. Последняя, например, рассчитана до 2025 года. Мы получаем ежегодно около 700 миллионов рублей федеральных средств и добавляем столько же – это большие деньги для такого рода проектов", – отметил Василий Усольцев.

Первый вице-губернатор акцентировал, власти региона заинтересованы в использовании опыта Японии в формировании новых подходов стратегического планирования развития городов, организации комфортных городских пространств, строительства "умных" домов, управления транспортными потоками, утилизации отходов и других направлений.

"В Японии есть различные исследования и ноу-хау в области создания высокотехнологичного города и развития дорожного сообщения, мы хотим и готовы сотрудничать в этой области", – сказал Мугисима Такэси.

В свой нынешний визит во Владивосток делегация Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии также встретилась с представителями Центра управления движения на транспорте, МУПВ "Спецзавод №1", Управления градостроительства и архитектуры Владивостока, КГУП "Приморский водоканал", осмотрела различные транспортные узлы и дорожные площадки города, нуждающиеся в реконструкции.

Для решения обозначенных на форуме задач между японской архитектурно-инжиниринговой компанией "Никкен Секкей Лтд." и Фондом единого института развития в жилищной сфере 16 декабря 2016 года был подписан договор о реализации проекта развития Владивостокского городского округа.

Напомним, в эти дни во Владивостоке находится большая делегация из Японии. Цель визита - подготовка к реализации так называемого мастер-плана Владивостокского городского округа. О совместном развитии приморской столицы осенью прошлого года договорились премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин. В декабре 2016 года в Токио был подписан договор между Агентством ипотечного жилищного кредитования РФ и японской архитектурно-инжиниринговой компанией Nikken Sekkei о разработке мастер-плана города. Планируется, что он будет представлен в сентябре 2017 года на третьем Восточном экономическом форуме.