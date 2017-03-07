Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

06 марта 2017, 13:00
Развитие инфраструктуры Владивостока обсудили специалисты администрации края с японскими коллегами

Развитие инфраструктуры Владивостока обсудили специалисты администрации края с японскими коллегами

Участники встречи обсудили ход подготовки совместного мастер-плана Владивостокского городского округа

Встреча первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева с помощником заместителя Министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Мугисима Такэси прошла в краевой Администрации. Бизнесмены Страны восходящего солнца намерены помочь в развитии Владивостока как современного и высокотехнологичного города, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК. 

Предложение совместно сделать Владивосток еще более комфортным городом, "воротами, которыми соединяют Евразию и Тихий океан", на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Премьер-министра Японии Синдзо Абэ озвучил Президенту России Владимиру Путину. 

"Наше министерство является ответственным за развитие второго пункта из восьми плана развития отношений двух стран, а именно за развитие городов. Вопрос развития городской инфраструктуры обсуждался и в ходе официального визита главы России в Токио в декабре прошлого года. Поэтому мы приехали во Владивосток, чтобы принять участие в Российско-Японском диалоге по вопросам градостроительства, где наши предприятия смогут поделиться с вами своими ноу-хау", – отметил Мугисима Такэси. 

Делегацию приветствовал первый заместитель главы Приморья Василий Усольцев. Он поблагодарил коллег за проявленный к краю интерес, особо отметив, что Япония не только ближайший сосед, но и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

"Показателем этого является первое место Японии по накопленным инвестициям среди иностранных партнеров Приморья. Сегодня у нас работают более 30 предприятием с японским участием, открыты представительства двух японских банков. Есть примеры крупных успешных бизнесов – компания по глубокой переработке древесины с участием корпорации "Сумитомо", проект по автосборочному производству совместно с компанией "Мазда" сейчас получил новый импульс. С использованием новых льгот особой экономической зоны там планируется развернуть производство двигателей", – подчеркнул Василий Усольцев. 

Проект развития краевого центра первый вице-губернатор назвал "очень своевременным", поскольку Владивосток сегодня ведет работу над корректировкой генерального плана – основного градостроительного документа, определяющего перспективы развития города на длительный срок

"Более того, в России сегодня запущены две федеральные программы в этом направлении: "Комфортная городская среда" и "Безопасные и качественные дороги“. Последняя, например, рассчитана до 2025 года. Мы получаем ежегодно около 700 миллионов рублей федеральных средств и добавляем столько же – это большие деньги для такого рода проектов", – отметил Василий Усольцев. 

Первый вице-губернатор акцентировал, власти региона заинтересованы в использовании опыта Японии в формировании новых подходов стратегического планирования развития городов, организации комфортных городских пространств, строительства "умных" домов, управления транспортными потоками, утилизации отходов и других направлений. 

"В Японии есть различные исследования и ноу-хау в области создания высокотехнологичного города и развития дорожного сообщения, мы хотим и готовы сотрудничать в этой области", – сказал Мугисима Такэси. 

В свой нынешний визит во Владивосток делегация Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии также встретилась с представителями Центра управления движения на транспорте, МУПВ "Спецзавод №1", Управления градостроительства и архитектуры Владивостока, КГУП "Приморский водоканал", осмотрела различные транспортные узлы и дорожные площадки города, нуждающиеся в реконструкции. 

Для решения обозначенных на форуме задач между японской архитектурно-инжиниринговой компанией "Никкен Секкей Лтд." и Фондом единого института развития в жилищной сфере 16 декабря 2016 года был подписан договор о реализации проекта развития Владивостокского городского округа. 

Напомним, в эти дни во Владивостоке находится большая делегация из Японии. Цель визита - подготовка к реализации так называемого мастер-плана Владивостокского городского округа. О совместном развитии приморской столицы осенью прошлого года договорились премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин. В декабре 2016 года в Токио был подписан договор между Агентством ипотечного жилищного кредитования РФ и японской архитектурно-инжиниринговой компанией Nikken Sekkei о разработке мастер-плана города. Планируется, что он будет представлен в сентябре 2017 года на третьем Восточном экономическом форуме.

Развитие инфраструктуры Владивостока обсудили специалисты администрации города с японскими коллегами

Метки: архитектура, строительство

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь"Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь"
сегодня, 00:00
По данным "Автостат" по итогам прошлого года, на долю автомобилей дороже 1,6 млн рублей приходится 27,4% объемов продаж и 59% выручки
Сергей Калитин назначен руководителем Приморского филиала Почты РоссииСергей Калитин назначен руководителем Приморского филиала Почты России
02 марта 2017, 17:00
Раннее новый руководитель работал в банковской сфере
Упрощенный визовый режим стимулирует развитие туризма на Дальнем ВостокеУпрощенный визовый режим стимулирует развитие туризма на Дальнем Востоке
02 марта 2017, 15:20
Такое мнение высказали представители как туристической сферы, так и профильных органов власти

Последние новости

Владимир Путин поручил провести турнир по дзюдо на Восточном экономическом форумеВладимир Путин поручил провести турнир по дзюдо на Восточном экономическом форуме
вчера, 22:10
Согласно поручению главы российского государства, турнир по дзюдо должен быть включён в программу форума, начиная с 2017 года
Сергей Авакянц проверит готовность крейсера "Варяг" к ведению одиночного бояСергей Авакянц проверит готовность крейсера "Варяг" к ведению одиночного боя
вчера, 20:40
Флагман объединения вышел в морской полигон для проведения инструкторско-методического занятия по отработке элементов курсовой задачи К-2
Оперативники Дальневосточной таможни перекрыли канал контрабанды наркотиков из КитаяОперативники Дальневосточной таможни перекрыли канал контрабанды наркотиков из Китая
вчера, 17:10
Организатор преступной группы приобретал наркотические средства через интернет

От первого лица

Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
27.02.2017 14:10
Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+