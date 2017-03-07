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Новости компаний

06 марта 2017, 12:40
"Экспресс Приморья" активно развивает систему продаж билетов и внедряет новые технологии

"Экспресс Приморья" активно развивает систему продаж билетов и внедряет новые технологии

Региональные субсидии позволят сохранить количество пригородных поездов на Дальневосточной магистрали в 2017 году

Транспортное обслуживание населения Дальнего Востока обсудили сегодня в ходе совещания по вопросам организации пригородного сообщения компанией-перевозчиком ОАО "Экспресс Приморья". Помимо железнодорожников, участие в мероприятии приняли представители органов власти дальневосточных субъектов, сообщает ЕНВ.

Отмечено, что традиционная проблема функционирования пригородного комплекса – убыточность – в 2016 году была преодолена. Впервые в полном объеме выпадающие доходы компании-перевозчику компенсировали все субъекты, где она представлена: Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области. В том числе этому способствовала государственная поддержка в виде льготного тарифа на услуги инфраструктуры и нулевого процента НДС.

По словам начальника Дальневосточной железной дороги Николая Маклыгина, взаимодействие с региональными органами власти организовано на принципах партнерского сотрудничества и направлено на повышение транспортной доступности населения.

"Сегодня заключенные договоры на транспортное обслуживание населения на 2017 год позволяют удовлетворить потребность жителей регионов в перевозках в полном объеме", – сообщил он.

Следует отметить, что при выполнении объема транспортной работы в соответствии с транспортными заказами субъектов в текущем году выпадающие доходы перевозчика могут составить около 580 млн. рублей. Это обусловлено установленными субъектами тарифами ниже экономически обоснованного уровня. Однако суммы, заложенные в региональные бюджеты, а также ряд принятых регионами тарифных решений позволят компенсировать ОАО "Экспресс Приморья" 98 % от необходимого объема.

Помимо объемов движения и финансовых вопросов, обсуждалось и повышение качества обслуживания.

"На развитие пассажирской инфраструктуры ДВЖД в 2016 году было направлено 589 млн. рублей, – сообщил начальник службы предоставления доступа к развитию пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Сергей Фомичев. – Выполнялся ремонт вокзалов, платформ, подвижного состава, велась адаптация транспортных объектов для маломобильных групп населения и многое другое".

По информации генерального директора ОАО "Экспресс Приморья" Константина Шелухина, активно развивается система продаж билетов, а также внедряются новые транспортные услуги.

"С января заработало мобильное приложение, расширяются точки продаж с функцией безналичного расчета. Со второго квартала вводится новый сервис оплаты услуг мобильной связи в кассах и платежных аппаратах. Совместно с одним из автотранспортных предприятий реализован проект мультимодальных перевозок по принципу "бесшовности" перевозок на маршруте Надеждинская – Тавричанка. Рассматривается возможность введения с мая нового маршрута Кипарисово – Владивосток", – рассказал он.

Метки: РЖД

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