Совместное учение подразделений антитеррора и военной полиции прошло в ВВО

В штабе Восточного военного округа (ВВО) состоялось совместное учение подразделений противодействия терроризму и военной полиции, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений антитеррора, при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях "Тигр", блокировали диверсионную группу условного противника, которая пыталась захватить одно из зданий штаба округа.

Применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора выполнило "зачистку" помещения от условных диверсантов, а также отработало эвакуацию условно раненного военнослужащего.

В завершении специальной операции захваченные условные диверсанты были переданы подразделению военной полиции.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

В завершении тактико-специального учения военнослужащие провели РХБ и инженерную разведку территории штаба округа в целях обнаружения отравляющих и взрывчатых веществ