Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Фоторепортажи

06 марта 2017, 12:10
Совместное учение подразделений антитеррора и военной полиции прошло в ВВО
Совместное учение подразделений антитеррора и военной полиции прошло в ВВО
Совместное учение подразделений антитеррора и военной полиции прошло в ВВО
Все фото (5)

Совместное учение подразделений антитеррора и военной полиции прошло в ВВО

В ходе тактико-специальных занятий военнослужащие отработали действия по защите штаба ВВО

В штабе Восточного военного округа (ВВО) состоялось совместное учение подразделений противодействия терроризму и военной полиции, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений антитеррора, при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях "Тигр", блокировали диверсионную группу условного противника, которая пыталась захватить одно из зданий штаба округа.

Применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора выполнило "зачистку" помещения от условных диверсантов, а также отработало эвакуацию условно раненного военнослужащего.

В завершении специальной операции захваченные условные диверсанты были переданы подразделению военной полиции.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

В завершении тактико-специального учения военнослужащие провели РХБ и инженерную разведку территории штаба округа в целях обнаружения отравляющих и взрывчатых веществ

Метки: ВВО

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Командир особой службы Приморского края принимает участие во всероссийских воздушных ученияхКомандир особой службы Приморского края принимает участие во всероссийских воздушных учениях
15 февраля 2017, 16:50
Мероприятие организовано Федеральной Авиалесоохраной и проводится в Красноярском крае
Во Владивостоке открыли монумент, посвященный памяти февральской трагедии под ЛенинградомВо Владивостоке открыли монумент, посвященный памяти февральской трагедии под Ленинградом
07 февраля 2017, 15:40
В этой самой страшной в истории Военно-Морского Флота авиакатастрофе погибли 52 человека, в том числе 16 адмиралов и генералов
В конце января в КНДР прошли тактические военные ученияВ конце января в КНДР прошли тактические военные учения
02 февраля 2017, 16:50
Учения проходили под поддержкой авиации для переправы танкового и броневого пехотного полка в зимнее время

Последние новости

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь"Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь"
сегодня, 00:00
По данным "Автостат" по итогам прошлого года, на долю автомобилей дороже 1,6 млн рублей приходится 27,4% объемов продаж и 59% выручки
Владимир Путин поручил провести турнир по дзюдо на Восточном экономическом форумеВладимир Путин поручил провести турнир по дзюдо на Восточном экономическом форуме
вчера, 22:10
Согласно поручению главы российского государства, турнир по дзюдо должен быть включён в программу форума, начиная с 2017 года
Сергей Авакянц проверит готовность крейсера "Варяг" к ведению одиночного бояСергей Авакянц проверит готовность крейсера "Варяг" к ведению одиночного боя
вчера, 20:40
Флагман объединения вышел в морской полигон для проведения инструкторско-методического занятия по отработке элементов курсовой задачи К-2

От первого лица

Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
27.02.2017 14:10
Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+