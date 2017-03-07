В 2017 году Приморье посетят огромное число круизных лайнеров

Круизный туризм в регионе динамично развивается. В 2017 году круизные лайнеры, на которых иностранные граждане совершают экскурсии, 14 раз посетят морской порт Владивостока. Это станет рекордной цифрой за все время развития морского туризма края, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.



Глава краевого департамента туризма Константин Шестаков рассказал корреспондентам о том, что в новом году заходов в регион сделают семь иностранных круизных судов, которые посетят Приморский край 14 раз.



"Это рекордные цифры, и они могут увеличиться, ведь мы пока говорим только о тех судозаходах, которые уже подтверждены. До этого максимальное количество визитов круизных лайнеров было зафиксировано в год проведения Саммита АТЭС-2012: тогда Владивосток принял иностранные экскурсионные суда 12 раз. По сравнению с прошлым годом количество судозаходов увеличится почти втрое", – рассказал изданию Константин Шестаков.

Круизный оператор Южной Кореи Lotte Tour Development Corp. станет связующим звеном для морских экскурсий. Также, с мая по начало сентября этого года Приморье посетят суда круизной компании Costa Group Asia "Costa Victoria" и "CostaNeoRomantica". Они прибудут в регион около девяти раз.

Для справки, первый круизный лайнер Costa Group Asia зашел во Владивосток в 2016 году. Четырнадцатипалубноекруизное судно "Costa Victoria" с двумя тысячами пассажиров на борту зашло в регион в мае прошлого года. Экскурсии для иностранных туристов были проведены на высшем уровне, поэтому компанией и было принято решение регулярно проводить подобные экскурсионные мероприятия.



Помимо этого, в Приморье остановиться пять круизных лайнеров из Японии.



"Судна "Kaiyo Maru", "Nippon Maru", "Asuka II", "OceanDream" и "Pacific Venus" сделают остановку в морском порту Владивосток в мае, июне, июле и сентябре", – сообщили в департаменте туризма.



Эксперты отметили, что по сравнению с прошлым годом, туристический поток из Японии вырос в 2,5 раза.



"Это говорит о привлекательности Приморья для наших соседей из стран Азии. Владивосток – ближайший европейский город к странам АТР. Его самобытная культура и развитая инфраструктура формируют спрос у путешественников. Мы стараемся предложить туристам интересную программу пребывания и всестороннюю поддержку, чтобы они захотели сюда вернуться", – сообщили журналистам в ведомстве.



Как сообщалось, Приморье и морской порт Владивостока были представлены на страницах журнала Asia Cruise LeadersNetwork (ACLN) в декабре прошлого года, направленного на развитие круизной туриндустрии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вместе с презентационной информацией о Приморье иностранная читательская аудитория узнала о 10 самых интересных и рекомендованных для посещения туристами событий, которые пройдут в Приморье в 2017 году. Среди них: XXI Тихоокеанская международная туристская выставка "PITE", четвертый Дальневосточный МедиаСаммит, Международный музыкальный фестиваль "V ROX", Восточный экономический форум, Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого", ASIA PACIFIC D1 PrimRing GP, Международный джазовый фестиваль "Jazz festival" и другие.



При этом, Владивосток стал единственным российским портом, представленным на страницах журнала ACLN.



Так, развитие круизного туризма в Приморье одобрено губернатором края Владимиром Миклушевским как одна из важнейших сфер в экономическом и социальном развитии региона.



"На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно три миллиона туристов, мы делаем все, чтобы перетянуть часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня", – подытожил руководитель департамента туризма края Константин Шестаков.