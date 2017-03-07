Минпромторг разрешит продавать алкоголь в России по водительскому удостоверению

27 февраля на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект ведомственного акта по изменению перечня документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции. Данный перечень документов является исчерпывающим для подтверждения возраста в случае возникновения сомнения у продавца в достижении покупателем совершеннолетия, сообщает ЕНВ.

Кроме того, проект приказа министерства промышленности и торговли РФ признает утратившим силу предыдущий перечень документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия.

Минпромторг России добавил в список документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия ещё один пункт. Речь идет о водительском удостоверении.

Если учитывать тот факт, что водительское удостоверение в строгом юридическом смысле не является документом, удостоверяющим личность, а лишь подтверждает у человека наличие определенного права, то возникают вопросы о правомерности его внесения в перечень.

Однако, по словам члена президиума дальневосточного отделения Ассоциации юристов России, управляющего партнера юридической службы ЦСИ "Чёрный куб" Виктора Помелова, единого исчерпывающего списка документов, который бы удостоверял личность граждан, в российском законодательстве нет.

"Существует отдельный перечень документов удостоверения личности российского гражданина, содержащийся в указе Президента РФ от 14.11.2002 N 1325. Но, как мы понимаем, права, в том числе, и водительские, могут иметь и иностранные граждане, которые, безусловно, имеют право на приобретение любых товаров и услуг на территории нашей страны. Поэтому, для каждого отделенного случая российским федеральным законодательством устанавливается свой перечень документов. Для того, чтобы проголосовать на выборах – свой (в ФЗ об основных гарантиях), для того, чтобы выехать или въехать в страну – свой (в ФЗ о порядке выезда и въезда), получается, и для того, чтобы купить алкоголь в магазине – тоже свой", - отмечает Виктор Помелов.

Так, если провести параллель с приказом Минздрава России от 12.05.2014 N 215н "Об утверждении перечня документов, удостоверяющих личность (в том числе личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющих установить возраст покупателя табачной продукции", то можно увидеть, что водительское удостоверение входит в перечень документов, по которым можно приобрести табачные изделия.

"Мы видим, что в данной ситуации водительское удостоверение является документом, подтверждающим личность гражданина и факт его совершеннолетия. И тогда возникает закономерный вопрос: почему в нашей стране можно купить по удостоверению табак и по нему же нельзя купить алкоголь? Данное изменение избавляет нас от таких противоречий", - рассуждает эксперт.

До 13 марта данный проект приказа министерства промышленности РФ подлежит общественному обсуждению на портале, после чего исполнительный орган власти примет решение о его выходе, либо отклонении. Пока же действующий перечень документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия остаётся следующим:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

2. Общегражданский заграничный паспорт.

3. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации.

4. Удостоверение личности моряка.

5. Дипломатический паспорт.

6. Служебный паспорт.

7. Удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина Российской Федерации.

8. Паспорт иностранного гражданина.

9. Вид на жительство в Российской Федерации.

10. Разрешение на временное проживание в Российской Федерации.

11. Удостоверение беженца.

12. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.