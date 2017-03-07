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В мире

06 марта 2017, 11:20
КНДР провела очередные испытания

КНДР провела очередные испытания

С момента предыдущего запуска ядерной ракеты северокорейцами не прошло и месяца

Сегодня, 6 марта Северная Корея вновь провела пуск ракеты в Восточно-Китайском море. Об этом рассказали в комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщает ЕНВ со ссылкой агентство Рёнхап.

"Сегодня Северная Корея в 7:36 (01:36 МСК) запустила неизвестного типа ракету в сторону Японского моря в окрестностях поселка Тончханни провинции Пхёнан-Пукто", - говорится в тексте официального заявления комитета. Предполагается, что этот акт является ответной реакцией КНДР на совместные военные учения США и Южной Кореи.

Тип ракеты не установлен, что уже вызвало беспокойство в военных кругах Сеула. Военные аналитики комитета начальников штабов Южной Кореи полагают, что КНДР близка к созданию ракеты, способной достичь берегов Америки. Однако, запущенная ракета, пролетев над территорией Корейского полуострова, упала в Восточно-Китайском море.

Напомним, что КНДР уже проводили испытания в этом году (12 февраля), после которых Пхеньяну пригрозили ужесточением санкций сразу три страны – США, Южная Корея и Япония. Несмотря на это, КНДР заявила, что не собирается отказываться от ядерной программы и продолжит испытания ракет. 

Метки: северокорейская проблема, ядерные испытания

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