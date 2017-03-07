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Южная Корея

06 марта 2017, 11:20
Кандидат в президенты Южной Кореи обвинил национальную разведку в давлении на Конституционный суд

Кандидат в президенты Южной Кореи обвинил национальную разведку в давлении на Конституционный суд

По мнению Мун Джэ Ина, это способствовало ускоренной процедуре импичмента отстранённого от должности президента Пак Кын Хе

Кандидат на пост Президента Республики Корея от либеральной партии Мун Джэ Ин призвал корейские власти провести расследование деятельности Национальной разведывательной службы. Политик обвинил ведомство во вмешательстве в судебное разбирательство против опального главы республики Пак Кын Хе, сообщает ЕНВ.

Мун Джэин заявил, что Национальная разведывательная служба изнутри влияла на решения Конституционного суда, заставляя судей ускорить решение об импичменте. Решение об импичменте должно быть вынесено в пятницу, хотя президент была отрешена от власти ещё в декабре 2016 года решением Национального Собрания.

"По сообщениям СМИ, Национальное разведывательное управление  имело своего человека в Конституционном суде с января", – сказал пресс-секретарь кандидата Муна Парк Кван. "Если сообщение верно, то это серьезное нарушение служебной дисциплины", – добавил пресс-секретарь, призывая к немедленному расследованию ситуации. "Кто заказал слежку, в чьих руках оказалась собранная информация о работе суда, были ли проинформированы какие-либо органы власти – всё это следует уточнить", – подчеркнул он.

В своем пресс-релизе НРУ отклонило все обвинения как "безосновательные", так как нет никаких доказательств или свидетелей совершения кражи информации или давления на судей. "Мы уже готовим контрмеры", - заявили официальные представители НРУ.

Напомним, Мун Джэ Ин был основным оппонентом Пак Кын Хе на президентских выборах 2012 года. Тогда кандидат от объединенной демократической оппозиции уступил первой корейской женщине-президенту всего 3,5 % голосов.

Метки: давление, импичмент, Конституционный суд, обвинение, президент, разведка

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