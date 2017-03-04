Северокорейские дипломаты официально опровергли версию США об убийстве брата Ким ЧенЫна в Малайзии

Громкое убийство гражданина КНДР в Малайзии стало настоящей сенсацией для всего мира. Произошедшее почти две недели назад убийство в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура оставило после себя много загадок: кто был убийцей, какие у него были мотивы, кто был заказчиком, и даже личность убитого – все эти вопросы стали предметом споров правительства КНДР с одной стороны, и США вместе с союзниками с другой, сообщает ЕНВ.

2 марта 2017 года Генеральное консульство КНДР во Владивостоке выпустило пресс-релиз, в котором чётко дало понять: КНДР тут не причём, но убит был действительно гражданин Северной Кореи. Из сообщения следует, что убитым был некий владелец дипломатического паспорта на имя Ким Чхор, что расходится с предположением США и Республики Корея о том, что убитым был брат Ким Чен Ына Ким Чен Нам.

Также дипломаты оказались не согласны с тем, каким ядом был убит гражданин Северной Кореи. По их словам, его отравили ядом неизвестного происхождения, что расходится с версией, выдвинутой ранее США и Республикой Корея, согласно которой те считают, что отравление произошло с помощью вещества VX.

В релизе высказывается положение, что вся эта шумиха вокруг убийства в малазийском аэропорту – попытка США и их союзников расшатать внутригосударственный порядок КНДР и использовать убийство как повод для вторжения в Северную Корею: сродни поиску химического оружия в Ираке в 90-х годах ХХ века.

В чём же позиция США и Южной Кореи? По их мнению, убитым был братом северокорейского лидера Ким Чен Нам, который, по мнению многих, должен был возглавить КНДР после смерти Ким Чен Ира. Получается, что это чисто политическое убийство – не могли же убийцы прийти за случайным человеком, которым оказался претендент на лидерство в одном из самых консервативных государств мира.

Вот и получилось, что США и Южная Корея обвиняют КНДР в организации убийства. Учёные из Сеульского национального университета утверждают, что внук Ким Чен Ира был отравлен именно веществом VX, что дало повод южнокорейской разведслужбе выдвинуть предположение о наличии профессиональных навыков у убийц. Малазийская полиция, проводившая расследование, также поддержала версию об отравлении.

"Наши эксперты достаточно квалифицированы, чтобы определить причину смерти Ким ЧенНама. Наше расследование, поддержанное их данными, подтвердило, что гражданин КНДР был убит веществом VX. Северная Корея может говорить, что хочет, существуют факты", -заявил начальник полиции Малайзии Халид Абу Бакар.

Также малазийская полициязадержала подозреваемую в убийстве, которой оказалась жительница Вьетнама ДоанТхиХюонг. До сих пор продолжаются поиски остальных подозреваемых – одной женщины и четырёх мужчин, которые, возможно, также являются вьетнамцами. Также по подозрению в убийстве был задержан гражданин КНДР Ли ЧхонЧхоль, однако, как стало известно 3 марта 2017 года, он был освобожден ввиду отсутствия достаточных доказательств и доставлен в отдел миграции для дальнейшей депортации.

Сеул и Вашингтон однозначно винят КНДР в организации покушения на брата Ким ЧенЫна, приводя в доказательство профессиональный характер убийства и длительную охоту северокорейских спецслужб за Ким ЧенНамом, и именно сейчас им удалось совершить убийство, так как, находясь в Малайзии, Ким ЧенНам был лишён китайской охраны, предоставленной ему во время нахождения в Макао китайским правительством.

Ранее Пхеньян хранил молчание, но теперь он заявил о своей непричастности, что в принципе ожидаемо. Окончательно узнать все подробности этого, несомненно, громкого дела можно будет только после проведения ряда экспертиз, которые выяснят причину смерти гражданина КНДР (то, о чём, собственно, говорили дипломаты в пресс-релизе генконсульства КНДР), а также после окончательного выяснения личностей убийц предполагаемого брата северокорейского вождя.