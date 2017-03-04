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Общество

03 марта 2017, 14:50
У снайперов морской пехоты ТОФ начались полевые занятия

У снайперов морской пехоты ТОФ начались полевые занятия

Военнослужащим предстоит освоить навыки маскировки, научиться выбору огневой позиции, классифицировать цели по различным параметрам

На полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском и Камчатском краях начались полевые занятия у снайперов. Их огневой подготовкой руководят опытные инструкторы, а также призеры всеармейских профессиональных соревнований по меткой стрельбе, сообщает ЕНВ.

Военнослужащим предстоит освоить навыки маскировки, скрытного перемещения, научиться выбору огневой позиции, классифицировать цели по определенным параметрам, а также определять расстояния до них, применяя различные приборы наблюдения и прицеливания.

Поражать  движущиеся и статичные мишени снайперы будут на удалении до 1200 метров из современного снайперского оружия.

Выполнение поставленных задач будет отрабатываться военнослужащими как индивидуально, так и в парах.

Метки: ТОФ

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