У снайперов морской пехоты ТОФ начались полевые занятия

На полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском и Камчатском краях начались полевые занятия у снайперов. Их огневой подготовкой руководят опытные инструкторы, а также призеры всеармейских профессиональных соревнований по меткой стрельбе, сообщает ЕНВ.

Военнослужащим предстоит освоить навыки маскировки, скрытного перемещения, научиться выбору огневой позиции, классифицировать цели по определенным параметрам, а также определять расстояния до них, применяя различные приборы наблюдения и прицеливания.

Поражать движущиеся и статичные мишени снайперы будут на удалении до 1200 метров из современного снайперского оружия.

Выполнение поставленных задач будет отрабатываться военнослужащими как индивидуально, так и в парах.