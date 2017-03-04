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Китай

03 марта 2017, 12:00
Пекин в 2017 году выделит 18 млрд. юаней для решенияпроблемы загрязнения воздуха

Пекин в 2017 году выделит 18 млрд. юаней для решения проблемы загрязнения воздуха

Жители китайской столицы, выходя на улицу в безветренную погоду, зачастую вынуждены закрывать дыхательные и зрительные органы чувств

Китайские власти принимают различные меры для очистки воздуха. Пекинская администрация выделит на борьбу с загрязнением воздуха 18 млрд. юаней в 2017 году, сообщает ЕНВ.

Пекин сократит объем сжигания угля на 3 млн. тоннв год и усилит контроль над дизельными автомобилями большой массы. Также для улучшения качества воздуха будут закрыты более 500 промышленных предприятий. Власти Пекина уже закрыли 2500 небольших предприятийв 2016 году, которые своей деятельностью загрязняли окружающую среду.

Условия концентрация частиц PM2,5 в среднем составили 128 микрограмм на кубический метрв январе в 13 городах региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Это на 43,8 процента больше, чем в январе прошлого года. Концентрация частиц PM10 составила 189 микрограмм на кубический метр при увеличении – по сравнению с прошлым годом рост составил 41%.

"Люди, выходя на улицу, надевают противогаз, видимо, применяемые меры не достаточно эффективны", - комментирует ситуацию жительница Пекина ЛюЦзясинь.

Также в приграничной к Пекину провинции Хэбэй особое внимание планируется уделить реструктуризации промышленности. Не позднее конца октября текущего года в двух ее городах –Ланфан и Баодин– полностью приостановят поставки угольного топлива. Таким образом, 1,05 млн. семей перейдут от сжигания угля к использованию экологически чистых источников энергии.

Метки: Пекин

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