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Общество

03 марта 2017, 11:40
Житель Владивостока "обул" покупателей автозапчастей на 1,4 млн. рублей

Житель Владивостока "обул" покупателей автозапчастей на 1,4 млн. рублей

Суд рассмотрит дело о мошенничестве в сфере продажи автозапчастей

Заместителем прокурора города Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, 1983 года рождения, который обвиняется  в совершении порядка 40 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает ЕНВ.

По версии следствия, обладая навыками и соответствующими связями с поставщиками автомобильных запасных частей, фигурант решил использовать их в корыстных целях для осуществления лжепредпринимательской деятельности по реализации запчастей посредством информационно-телекоммуникационной сети - "Интернет".

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, злоумышленник вводил в заблуждение потерпевших (большинство из которых являлись жителями других регионов Российской Федерации), относительно своих истинных намерений продать им интересующий товар.

Когда денежные средства поступали ему на банковскую карту, он похищал их, не исполняя при этом взятые на себя обязательства по предоставлению автозапчастей.

От действий лжепродавца пострадало 43 граждан, общий ущерб похищенных денежных средств составил 1,4 млн. рублей. В ходе предварительного следствия фигурант возместил причиненный ущерб в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Метки: автозапчасти, мошенничество, прокуратура

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