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Стиль жизни

03 марта 2017, 11:20
В Приморском океанариуме создадут экспозицию мягких кораллов
В Приморском океанариуме создадут экспозицию мягких кораллов
В Приморском океанариуме создадут экспозицию мягких кораллов
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В Приморском океанариуме создадут экспозицию мягких кораллов

Беспозвоночные прибудут в ближайшее время с японского острова Окинава

В Приморском океанариуме появится экспозиция мягких кораллов, которые привезут в ближайшее время с японского острова Окинава. Отловят гидробионтов в дикой природе. Поставка будет разбита на две части и отправлена рейсовым самолетом с соблюдением всех условий для комфортного перемещения живых организмов. Это наработанная практика для Приморского океанариума. В составе поставки – десяток видов тропических мягких кораллов, десяток видов ракообразных, актинии, а также порядка двадцати видов моллюсков- чистильщиков, сообщает ЕНВ.

Поначалу гидробионтов разместят в Национальном научном центре морской биологии, в состав которого входит и Приморский океанариум. Здесь крепкая,с хорошим аквариальным оснащением база для содержания беспозвоночных. Позже животные организмы переедут на Русский остров.

Мягкие кораллы (Alcyonaria) – важная часть экосистемы рифов. Обеспечивают среду обитания для рыб, моллюсков, водорослей и других разнообразных морских видов. Лишены сплошного твердого скелета. Все кораллы- это животные, а не растения. 

Экспозиция мягких  кораллов расширит, украсит и разнообразит коллекцию океанариума. Морские кораллы очень прихотливы, поэтому в домашних условиях их разводят и содержат достаточно редко. Они чутко реагируют на малейшие изменения температуры, гидрохимического состава воды, освещения, а также на отсутствие или недостаточное перемешивание массы воды.

Для Приморского океанариума это вторая поставка с Окинавы. Осенью он принимал крупнейшую партию тропических рыб, тоже выловленных в дикой природе.

Метки: Приморский океанариум

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