Военнослужащие противодиверсионного отряда ТОФ отработали навыки ведения подводного боя

Во Владивостоке с отрядом противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) проведены тренировки по отработке навыков ведения подводного боя, стрельбы из штатного оружия и владения приемами рукопашного боя, сообщает ЕНВ.

Вначале водолазы в полном снаряжении выполнили упражнения по подводному плаванию в бассейне с отработкой приемов подводного боя с холодным оружием одиночно и в составе боевых групп.

Затем были совершены водолазные спуски с элементами подводного ориентирования, отработаны поиск и обезвреживание условных диверсионных средств.

На следующем этапе бойцы в тире выполнили упражнения учебных стрельб из личного оружия, а также из бесшумного пистолета по мишеням, имитирующим диверсионную группу условного противника.

В заключение прошли тренировки по рукопашному бою. В спортивном зале специалисты отряда совершенствовали приемы нападения и самообороны, ведения ближнего боя с применением холодного оружия и обезвреживания условного противника без оружия в минимально короткие сроки.

Отряд ПДСС функционирует в местах базирования кораблей ТОФ и предназначен для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника.

На вооружении отряда состоят быстроходные лодки и катера, современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и специальное оружие для ведения боя как на суше, так и под водой.