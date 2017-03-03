В отделениях МФЦ начали выдавать загранпаспорта

Жители Приморского края теперь могут не только написать заявление на загранпаспорт, но получить его в МФЦ. Уже несколько десятков документов, удостоверяющих личность гражданина РФ за рубежом, выдано в отделениях многофункциональных центров, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Руководитель сети МФЦ в Приморском крае Сергей Александров рассказал корреспондентам, что ранее в регионе принимали только заявки на получения загранпаспорта, а для его получения гражданам необходимо было обращаться в отделения УФМС и УМВД по предварительной записи – в строго определенное время.

"Мы внедрили новую услугу с 1 февраля 2017 года. По административному регламенту, срок изготовления загранпаспорта составляет один месяц – 30 рабочих дней. Федеральная миграционная службы выдержала этот срок, и сегодня началась выдача первых паспортов во всей сети многофункциональных центров", – рассказал Сергей Александров.

Семилетняя жительница города Владивостока получила загранпаспорт по такой схеме одна из первой в России. В отделение МФЦ вместе с девочкой пришла ее мама.

"Очень удобно, что такую услугу теперь можно получить в МФЦ. Мы живем рядом с отделением, и чтобы оформить такой документ со вторым маленьким ребенком не пришлось далеко ехать. Сотрудники центра очень вежливые, все показали и объяснили", – рассказала она.

Эта услуга вызвала большое обсуждение среди жителей края благодаря тому, что данная схема существенно упрощает получение загранпаспорта. Как сообщили изданию в отделении МФЦ, оформление загранпаспорта –на данный момент самая популярная услуга в многофункциональном центре. За второй месяц 2017 года – более пяти тысяч обращений.

Напомним, на сегодняшний день в Приморье функционируют 38 МФЦ во всех районах края. Приморцамдоступны более 200 услуг федеральных, региональных и муниципальных ведомств. Популярными по-прежнему остаются оформление документов, связанных с недвижимостью, получение справок о наличии или отсутствии судимости, оформление СНИЛС, паспорта и загранпаспорта, социальных выплат и пособий.

Как сообщалось ранее, перевод государственных услуг в электронный вид – поручение губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. В частности, большая работа проводится по линии социальной защиты населения – более 50 услуг уже можно получить через МФЦ.