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Общество

02 марта 2017, 18:50
В России появится регистр пациентов, нуждающихся в обезболивании

В России появится регистр пациентов, нуждающихся в обезболивании

В регистре будут значиться россияне, которым необходимы обезболивающие препараты

С 1 января 2018 года в России появится регистр пациентов, нуждающихся в обезболивании. Поручение о его создании вице-премьер Ольга Голодец дала Министерству здравоохранения России, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

В государственном регистре будут значиться россияне, которым необходимы обезболивающие препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества, а также пациенты, которым необходима паллиативная медпомощь.

В Минздраве также займутся включением в структуру электронной карты, которую сейчас разрабатывает ведомство, модуля по диагностированию болевого синдрома и алгоритмов выбора и назначения терапии пациентам с болевым синдромом.

Ольга Голодец также отметила, что в прошлом году по сравнению с 2015 годом число пациентов, получивших адекватное обезболивание, увеличилось на 46%. В то же время увеличивается и потребление неинвазивных наркотических анальгетиков. В 2016 году оно составило почти 170 000 упаковок, что на 45% больше, чем в 2015 году.

1 марта в России вступили в силу требования к розничной торговле лекарствами, утвержденные Министерством здравоохранения России. Аптеки должны быть обеспечены информационными средствами, которые будут способны выявлять фальсифицированные, контрафактные и недоброкачественные лекарства. Фармацевты должны уметь представлять сравнительную информацию по лекарствам и ценам, в том числе по лекарствам нижнего ценового сегмента.

В начале февраля член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) поддержал идею продавать лекарства через Интернет. Законопроект Правительства о продаже лекарств через Интернет может быть принят, если в онлайн-продаже появятся не рецептурные, а распространённые препараты и пищевые добавки.

Метки: онкология

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