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В мире

02 марта 2017, 18:00
Южная Корея и США планируют расширить финансовые санкции против КНДР

Южная Корея и США планируют расширить финансовые санкции против КНДР

В свою очередь Северная Корея не собирается отказываться от проведения ракетных испытаний

США и Республика Корея договорились об укреплении сотрудничества по вопросу сохранения санкций против КНДР.Об этом говорится в пресс-релизе южнокорейского министерства стратегии и финансов, опубликованном после телефонного разговора  министра финансов Южной Кореи Ю Ил Хо со своим американским коллегой Стивеном Мнучином, сообщает ЕНВ.

В ходе телефонных переговоров сторонами были высказана озабоченность по поводу северокорейских ракетных испытаний. Сообщается что вопрос финансовых санкций будет поднят так же на встрече G20 в ходе переговоров министров финансов и управляющих банков. Помимо санкций стороны подтвердили планы по расширению сотрудничества в различных сферах. Так в сообщении говорится: "Стороны договорились работать над ужесточением финансовых санкций в отношении КНДР, а также отслеживать реализацию существующего санкционного режима как со стороны Совета Безопасности ООН, так и односторонних санкций со стороны США и Южной Кореи".

КНДР попала под санкции ООН в 2006 году после запуска собственной ядерной программы. Санкционный список широк, включает в себя эмбарго на поставки вооружения, запрет на банковские операции и ограничение в выезде для ряда граждан КНДР. Санкции против Северной Кореи неоднократно продлевались и ужесточались. Однако, несмотря на все внешние попытки привлечь КНДР к отмене ядерной программы, Северная Корея не собирается отказываться от проведения испытаний.

Метки: Северная Корея

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