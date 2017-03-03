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Экономика

02 марта 2017, 17:00
Сергей Калитин назначен руководителем Приморского филиала Почты России

Сергей Калитин назначен руководителем Приморского филиала Почты России

Раннее новый руководитель работал в банковской сфере

В рамках визита во Владивосток директор Макрорегиона Дальний Восток Почты России Виталий Смирнов представил регионального управляющего УФПС Приморского края. Им стал Сергей Калитин, ранее занимавший руководящую должность в одном из крупных банковских учреждений Владивостока (ОАО "БАНК РОСТ") , сообщает ЕНВ.

Сергей Калитин окончил факультет бизнеса и менеджмента Дальневосточной государственной академии экономики и управления. Он обладает опытом работы в банковской отрасли более 18 лет, из них 11 лет – на управляющих позициях.

"Перед региональным управляющим стоят задачи развития новых форматов обслуживания клиентов, открытие окон "Почта Банка", повышение эффективности функционирования почтовой связи региона. Уверен, навыки оперативного и стратегического управления Сергея Калитина будут способствовать дальнейшему развитию Почты России в крае", – отметил директор Макрорегиона Дальний Восток Почты России Виталий Смирнов.

В ходе встречи с коллективом Виталий Смирнов также подвел основные итоги работы в 2016 году, подчеркнув, что Приморский филиал Почты России по-прежнему остается лидером Макрорегиона Дальний Восток по предоставлению почтовых и базовых финансовых услуг населению. Важнейшим производственным достижением приморских почтовых работников в минувшем году стало выполнение обязательств по доставке пенсионных выплат в дни чрезвычайной ситуации.

Метки: почта России

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