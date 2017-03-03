Дальневосточные таможенники выявили контрабанду леса в Китай на 2,3 млн. рублей

Два уголовных дела возбуждено Дальневосточной оперативной таможней (ДВОТ) по фактам контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере. Предмет контрабанды – 264 кубометра обрезной доски из дуба и маньчжурского ясеня стоимостью два миллиона 352 тысячи рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

Факты незаконного перемещения ценных лесоматериалов в Китай с использованием подложных документов выявлены сотрудниками оперативно-розыскного отдела ДВОТ.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что 34-летний житель Владивостока из корыстных соображений разработал преступную схему оказания услуг гражданам КНР по экспорту лесоматериалов, приобретенных ими на пилорамах Приморского края.

В целях реализации преступного умысла в период с января по июнь 2014 года лжепредприниматель организовал оформление поддельных документов, необходимых для таможенных целей, через подставные компании и с привлечением специалистов по таможенному оформлению.

Как выяснилось, внешнеторговый контракт, инвойсы, иные документы, которые использовались при таможенном декларировании лесоматериалов, не имели отношения к внешнеэкономической сделке и не имели юридической силы. Кроме того, стоимость экспортируемых лесоматериалов в таможенных декларациях была занижена в среднем в два раза.

В отношении гражданина Дальневосточной оперативной таможней возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере путем недостоверного декларирования и использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.