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Экономика

02 марта 2017, 15:20
Упрощенный визовый режим стимулирует развитие туризма на Дальнем Востоке

Упрощенный визовый режим стимулирует развитие туризма на Дальнем Востоке

Такое мнение высказали представители как туристической сферы, так и профильных органов власти

По мнению руководителя Ростуризма Олега Сафонова, "такое решение, как внедрение электронных виз, может стать серьезным стимулом для туристического развития Дальнего Востока", сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

"Дальневосточные регионы России имеют большие перспективы по увеличению въездного турпотока из стран БРИКС, Восточной и Юго-Восточной Азии. При этом практика показывает, что в глазах туристов из указанных регионов упрощение визового режима иностранным государством заметно повышает его привлекательность как места отдыха и путешествий. К примеру, введение безвизового режима с Республикой Корея в 2014 году способствовало увеличению числа поездок корейских туристов в нашу страну более чем в два раза за два последующих года, реализация соглашения с КНР о взаимных групповых безвизовых поездках обеспечила рост въездного турпотока из этой страны более чем в 3,5 раза за 5 последние лет", – сообщил глава Ростуризма.

"Российский союз туриндустрии последовательный сторонник и упрощения туристических формальностей, и одновременно – повышения эффективности миграционного контроля. Возможно ли это? Вполне. Например, опыт въезда и выезда по соглашению о групповых безвизовых поездках с Китаем показывает, что в плане миграционного контроля турпотоков оно действует эффективнее визового режима. Равно как и безвизовый въезд на территорию России пассажиров круизных судов и морских паромов, – уточнил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. – В этом контексте принятие закона о регулировании въезда иностранных граждан через пункты пропуска свободного порта Владивосток имеет значение не только для Дальнего Востока.  Прежде всего, потому что вводится новый механизм – электронная виза, на чем давно настаивал турбизнес. И если он хорошо покажет себя на Дальнем Востоке, значит, как минимум, технически может быть успешно применен и в других регионах страны".

Вместе с тем необходимо обратить особое внимание на дополнительное нормативно-правовое регулирование рынка туристического обслуживания. "С упрощением визового режима должны быть также предприняты меры для недопущения ограничения конкуренции на туристском рынке со стороны иностранных компаний из генерирующих турпотоки стран и для обеспечения фискальной прозрачности турбизнеса", – уточнил глава Ростуризма.

Как считает Сергей Шпилько, "не всегда и не все туроператоры заинтересованы в столь широких форматах визовых послаблений, в том числе стимулирующих самостоятельные поездки".

"Туристов на приеме начинают перехватывать иностранные компании из стран, генерирующих турпотоки. А это, в свою очередь, не способствует фискальной прозрачности турбизнеса, зато часто приводит к демпингу и понижению качества обслуживания. Это важные аспекты либерализации туристического рынка, которые должны стать предметом тщательного госрегулирования бизнеса, – рассказал Сергей Шпилько. – Но главный вопрос - инвестиции, в том числе в развитие туристической инфраструктуры, для которых упрощение визовых формальностей открывает новые горизонты. И здесь надо оперативно предоставить инвесторам индустрии гостеприимства льготы, существующие во многих странах, сделавших ставку на туризм. Иначе есть вероятность того, что спрос в высокий сезон слишком превысит предложение, ослабив конкуренцию и сыграв на ухудшение соотношения цены и качества обслуживания".

Представитель отрасли отметил, что "Минвостокразвития России и другие регуляторы дальневосточных отношений работают в направлении большей инвестиционной привлекательности Дальнего Востока".

"Появление электронной визы должно стать очередным этапом этой работы. Важным, но далеко не единственным", – считает Сергей Шпилько.

Напомним, сенаторы одобрили введение особого упрощенного порядка въезда на Дальний Восток для иностранных туристов и инвесторов. Согласно закону, иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта - Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Для того, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Примечательно, что виза будет выдаваться без взимания консульского сбора, т.е. будет бесплатной.

Метки: виза, туризм

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