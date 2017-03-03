Прокуратура добилась изменения формулировки "увольнения" депутата Думы Лесозаводска

Лесозаводская межрайонная прокуратура Приморского края летом 2016 года провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

Установлено, что депутат Думы Лесозаводского городского округа предоставил недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. Более того, в предусмотренный законом срок он не представил аналогичные сведения в отношении своей супруги.

В соответствии со ст. 7.1 ст. 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции, к которым относится, в том числе, обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов).

Учитывая данные обстоятельства, межрайонным прокурором в Думу городского округа внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителя.

Однако решением Думы полномочия депутата прекращены, на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, в связи с уходом в отставку по собственному желанию.

Не согласившись с такой формулировкой прекращения полномочий, межрайонный прокурор предъявил в суд административное заявление о признании решения Думы незаконным и возложении обязанности устранить допущенные нарушения.

Заявление прокурора удовлетворено судом в полном объеме.

Во исполнение решения Лесозаводского районного суда Дума городского округа устранила нарушения закона, изменив формулировку основания о сложении депутатских полномочий.

Полномочия депутата, проигнорировавшего требования антикоррупционного законодательства, прекращены на основании ч. 10.1. ст. 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в связи с несоблюдением ограничений, установленных законом.