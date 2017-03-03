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Политика

02 марта 2017, 14:00
Прокуратура добилась изменения формулировки "увольнения" депутата Думы Лесозаводска

Прокуратура добилась изменения формулировки "увольнения" депутата Думы Лесозаводска

По инициативе прокурора досрочно прекращены полномочия депутата, проигнорировавшего требования антикоррупционного законодательства

Лесозаводская межрайонная прокуратура Приморского края летом 2016 года провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

Установлено, что депутат Думы Лесозаводского городского округа предоставил недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. Более того, в предусмотренный законом срок он не представил аналогичные сведения в отношении своей супруги.

В соответствии со ст. 7.1 ст. 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции, к которым относится, в том числе, обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов).

Учитывая данные обстоятельства, межрайонным прокурором в Думу городского округа внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителя.

Однако решением Думы полномочия депутата прекращены, на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, в связи с уходом в отставку по собственному желанию.

Не согласившись с такой формулировкой прекращения полномочий, межрайонный прокурор предъявил в суд административное заявление о признании решения Думы незаконным и возложении обязанности устранить допущенные нарушения.

Заявление прокурора удовлетворено судом в полном объеме.

Во исполнение решения Лесозаводского районного суда Дума городского округа устранила нарушения закона, изменив формулировку основания о сложении депутатских полномочий.

Полномочия депутата, проигнорировавшего требования антикоррупционного законодательства, прекращены на основании ч. 10.1. ст. 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в связи с несоблюдением ограничений, установленных законом. 

Метки: Лесозаводск

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