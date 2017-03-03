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Общество

02 марта 2017, 13:10
За дачу взятки заместителю начальника таможенного поста компания оштрафовала на 1 милл. рублей

За дачу взятки заместителю начальника таможенного поста компания оштрафовала на 1 млн. рублей

Взяткополучатель и посредник уже привлечены судом к уголовной ответственности

В Приморье по материалам проверки транспортной прокуратуры коммерческая организация ООО "ИНТЭК" оштрафована на 1 миллион рублей за совершение коррупционного правонарушения, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

Установлено, что представители указанной фирмы с декабря 2015 года по февраль 2016 года через посредника передали 300 тыс. рублей заместителю начальника таможенного поста Находкинской таможни за беспрепятственное перемещение через таможенную границу товаров, поступающих в адрес компании.

Транспортный прокурор возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении, за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

По результатам рассмотрения материалов суд привлек ООО "ИНТЭК" к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Взяткополучатель и посредник ранее привлечены судом к уголовной ответственности по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) соответственно.

Уголовное дело, возбужденное в отношении взяткодателей по ч. 3, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей), находится на рассмотрении в суде.

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Метки: взятка, ДВТП, таможня

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