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Общество

02 марта 2017, 12:40
В Большом Камене изъято около 80 тонн просроченной рыбы и морепродуктов

В Большом Камне изъято около 80 тонн просроченной рыбы и морепродуктов

Склад принадлежит рыболовной компании, зарегистрированной во Владивостоке

Полицейскими и сотрудниками Россельхознадзора в городе Большой Камень обнаружено около 80 тонн просроченной продукции водного промысла. Небезопасная продукция изъята из оборота. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

В ходе проведения сотрудниками межмуниципального отдела МВД России "Большекаменский" оперативно-розыскных мероприятий, в которых, в качестве привлеченных специалистов, приняли участие сотрудники Россельхознадзора, на крупном холодильном складе в г. Большой Камень обнаружено около 84 тонн продукции водного промысла сомнительного качества. Склад принадлежит рыболовной компании, зарегистрированной в г. Владивостоке.

В ходе осмотра помещений холодильника установлено, что в двух из четырёх морозильных камер находится пищевая продукция, качество и безопасность которой вызывают большие сомнения.

В первой морозильной камере проверяющими обнаружено более 60 тонн кеты с нерестовыми изменениями, срок хранения которой истёк ещё в мае прошлого года. В соседней морозильной камере хранились просроченные 2 тонны сайры, 17 тонн углохвостой креветки и полтонны синекорого палтуса. Срок хранения сайры закончился в январе этого года, палтуса – в июне 2016 г., срок годности креветки истёк более двух месяцев назад. В этой же камере находились 4,3 тонны скумбрии без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, не исключено, что тоже просроченных.

По мнению инспекторов Россельхознадзора, просроченная продукция могла пойти в свободную реализацию населению, а также в выпуск морских консервов и пресервов.

В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на основании переданных из полиции материалов проверки возбуждено дело об административном правонарушении. Опасная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.

Метки: просроченная рыба, Россельхознадзор

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