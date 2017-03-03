Юрий Трутнев вручил шести жителям Сахалина договоры на "дальневосточные гектары"

Вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, находясь с рабочим визитом в Сахалинской области, вручил шести жителям региона документы на пользование земельными участками в рамках реализации федеральной программы "дальневосточного гектара". Встреча с получателями земельных участков прошла в Корсакове, где вице-премьер также ознакомился с работой уполномоченного органа, ответственного за предоставление земли, сообщает ЕНВ.

Большинство получателей земли планируют развивать туристические услуги. Например, семья Ирины Грудовой намерена построить турбазу на побережье залива Мордвинова в районе Тёплых озёр. В том же районе планирует строительство семья Кратенок, оформившая коллективный договор на безвозмездное пользование сразу четырьмя гектарами. Предприниматель Сергей Лукьяненко взял полгектара в селе Вторая Падь Корсаковского района и планирует организовать поставки свежих продуктов, построить теплицы, хлебопекарни и коптильные цеха для мяса и рыбы.

"Люди, взявшие земельные участки, как правило, вкладывают в их освоение немалые средства, несут существенные издержки и нуждаются в помощи со стороны государства, – сказал полпред. – Поэтому на федеральном уровне мы создали специальный кредитный продукт, благодаря которому сегодня процентная ставка по целевым беззалоговым потребительским кредитам не превышает 8–10,5% годовых. Регион со своей стороны также может субсидировать, может ещё как-то поддержать. Но нужно что-то делать".

Он также отметил, что в рамках поддержки регион способен обеспечить получателям земель кредиты по сниженным процентным ставкам или какие-либо формы субсидирования.



Накануне в присутствие вице-премьера на полях Российского инвестиционного форума состоялось подписание соглашения между Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и "Почта Банком" о сотрудничестве при реализации программы льготного кредитования получателей "дальневосточного гектара". Общая стоимость совместной программы оценивается в 3 млрд рублей. Кредиты на сумму от 3 тыс. до 600 тыс. рублей будут предоставляться на срок от 3 до 60 месяцев. Финансовое участие в проекте ФРДВ позволит существенно снизить процентную ставку по целевым беззалоговым потребительским кредитам, которая не превысит 10,5% годовых. Получить льготное кредитование может малый и средний бизнес. Такой продукт был также разработан ФРДВ. Предприниматели могут получить кредит со ставкой, в среднем, 11% годовых, на срок до 10 лет. С ноября 2016 года в рамках пилотного этапа совместно со Сбербанком на Дальнем Востоке уже профинансировано 170 проектов.



О том, какие меры поддержки для получателей "дальневосточного гектара" действуют в Сахалинской области рассказал губернатор региона Олег Кожемяко. По его словам, в регионе налажен механизм предоставления субсидий на приобретение малогабаритной сельскохозяйственной техники по договорам лизинга. При этом предусмотрена оплата за счет бюджета 50% каждого платежа лизинговой компании в течение всего срока договора.



"Также предусмотрены гранты на организацию сельскохозяйственного производства, включая приобретение семенного материала, минеральных удобрений, скота. Максимальный размер гранта – 100 тысяч рублей на 1 гектар, но не более 90 процентов затрат", - уточнил глава региона.

Владельцы "дальневосточного гектара" в статусе индивидуальных предпринимателей также вправе претендовать на иные меры поддержки, предусмотренные отраслевой госпрограммой. Начинающим фермерам в регионе предоставляются гранты на создание или развитие хозяйства.

"Всего в уполномоченные органы области с начала реализации программы поступило 8053 заявки на предоставление земель в безвозмездное пользование. По этому показателю Сахалин находится на третьем месте в Дальневосточном округе. Из них 2838 или 37 процентов – на участки в Корсаковском городском округе. В данном районе сегодня заключено 458 проектов договоров на предоставление "дальневосточных гектаров", 377 из которых уже прошли государственную регистрацию и вручены гражданам. В лидерах по количеству поданных заявок также Анивский и Южно-Курильский районы", - сообщила министр имущественных и земельных отношений области Елена Гах.

По состоянию на 1 марта 2017 года в округе подано 67 758 заявок на получение дальневосточного гектара. При этом среди регионов по количеству заявок лидируют Приморский край (24 332 заявки), Якутия (15 719 заявок) и Хабаровский край (9425 заявок). Сахалинская область находится на четвёртом месте – 8164 заявки. При этом по количеству переданных земельных участков, зарегистрированных в Росреестре, Сахалинская область входит в тройку лидеров – 845 га, на первом месте Хабаровский край – 1103 га, на втором Амурская область – 873 га. В настоящее время в Сахалинской области уже заключены 1468 договоров.