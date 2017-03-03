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02 марта 2017, 12:20
"Аврора" открывает новый рейс Владивосток – Комсомольск-на-Амуре

"Аврора" открывает новый рейс Владивосток – Комсомольск-на-Амуре

Обслуживать новую линию будут современные воздушные суда DHC 8-400, рассчитанные на 70 пассажиров

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", с 3 марта 2017 года приступает к выполнению регулярных полётов по маршруту Владивосток – Комсомольск-на-Амуре - Владивосток. Минимальный тариф в одну сторону с учётом сборов авиакомпании составит от 2 900 рублей, сообщает ЕНВ

В рамках развития региональных перевозок в предстоящий весенне-летний сезон новый рейс из Владивостока в один из промышленных центров Дальневосточного региона будет осуществляться авиакомпанией "Аврора" дважды в неделю. C 3 по 24 марта по понедельникам и пятницам: вылет из Владивостока – 10:10, прибытие в Комсомольск-на-Амуре – 12:20, вылет обратного рейса из Комсомольска-на-Амуре – 13:25, прибытие в Приморье – 15:35. Первый рейс будет выполнен по графику: вылет из Владивостока в 08:30, прибытие в Комсомольск-на-Амуре в 10:40.

С 26 марта частота полётов "Авроры" в Комсомольск-на–Амуре сохранится, дни недели и время выполнения рейсов необходимо уточнять на сайте компании.

Для комфорта пассажиров предусмотрены удобные стыковки рейсов в/из Комсомольска-на-Амуре с рейсами из/в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Пекин, Сеул.

Обслуживать новую линию будут современные воздушные суда DHC 8-400, рассчитанные на 70 пассажиров. Время в пути составит 2 часа 10 минут.

Метки: Аврора

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