Приморский океанариум снижает цены на билеты

С 1 марта 2017 года цена билетов на посещение экспозиций Океанариума составит в будние дни – 700 рублей, в выходные и праздничные дни – 900 рублей. Так же с 1 марта открывает возможность посещения тренировок морских млекопитающих в дельфинарии. Начало тренировочных выступлений в 11 и 15 часов, ежедневно, кроме понедельника и среды. Установлена единая цена на посещение экспозиций океанариума и дельфинария: 800 рублей в будни и 1000 рублей в выходные и праздничные дни, сообщает ЕНВ.

До последнего времени тренировки морских млекопитающих проходили в закрытом режиме. Исключение делалось лишь для пришедших на открытые уроки школьников.

Для организованных групп от 12 человек посещение экспозиций Океанариума в будни обойдется в 500 рублей с человека, экспозиций Океанариума и дельфинария – 600 рублей. В выходные и праздники цены составят соответственно 700 и 800 рублей.

Что касается льгот, изменения коснулись только скидки для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Прежде эта категория ограничивалась пятнадцатью годами. Посещение экспозиций Океанариума детьми от 7 до 16 лет в будни без дельфинария стоит 400 рублей, с дельфинарием – 500 рублей. В выходные и праздники – соответственно в 600 и 700 рублей.

Билеты продаются на территории Океанариума. Кассы работают с 10 до 18 часов. В среду Океанариум открыт только для организованных школьных групп, пришедших на открытые уроки. Понедельник – выходной день.