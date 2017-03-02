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Экономика

01 марта 2017, 21:10
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил о главных темах ВЭФ-2017

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил о главных темах ВЭФ-2017

Форум обещает стать более прикладным, а значит стоит ждать увеличения инвестиций по сравнению с прошлым годом

Привлечение в Приморский край инвестиций и подготовка новых квалифицированных работников в различных сферах станут основными темами грядущего Восточного экономического форума. Данную тему затронул губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как рассказал Владимир Миклушевский корреспондентам, третий Восточный экономический форум станет максимально прикладным.

"Грядущий экономический форум в первую очередь будет затрагивать тему инвестиций. Все обсуждения на форуме будут касаться именно этого. Второй вопрос, который будет подниматься, - это подготовка квалифицированных работников. С самого начала форум создается с целью стать максимально прикладным. Краю нужно как можно больше материальных инвестиций, нас не интересует голая теория, есть вопросы по подготовки квалифицированных кадров – есть решение данного вопроса", – сообщил Владимир Миклушевский.

Напомним, в 2016 году второй ВЭФ посетило 3,5 тысячи участников: представителей сферы бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума – пленарное заседание "Открывая Дальний Восток" – прошло при участии президента страны Владимира Путина, а также президентов Японии и Республики Корея.

Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений, а сумма заключенных инвестиционных контрактов почти в два раза превысила результат с первого ВЭФ и составила около 200 миллиардов рублей. Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

Обсуждение нового Восточного экономического форума губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским состоялось 27-28 февраля в Сочи, где проходил Российский инвестиционный форум, который курировал глава правительства страны Дмитрий Медведев. Программа инвестиционного форума в Сочи состояла из трех частей: "Новая региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни". Губернатор Приморского края был лидером делегации от региона на форуме "Сочи-2017".

Метки: Анонс, ВЭФ, инвестиции, форум

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