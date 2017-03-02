Глава ДальНИИС: Владивостоку нужно увеличить нормативы сейсмостойкости

Во Владивостоке и других территориях сейсмической активности Приморского края необходимо повысить нормативы сейсмостойкости, особенно на сложных геологических участках, считает директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимир Смотриковский, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.



По сообщению Владимира Смотриковского, одной из причин разрушения подпорной стены по улице Станюковича является небольшое землетрясение. Легкие колебание до трех баллов, как правило, незаметные для жителей города, обязательно влияют на грунт зданий.



"Мы запросили в гидрометеорологическом центре Приморья данные о землетрясениях, возможно фиксировавшихся в тот период времени. Даже небольшие колебания земной коры могли повлиять на состояние грунтов на сложном геологическом участке вкупе с относительно теплой зимой и вероятной протечкой теплотрассы. Я считаю, что Владивостоку необходимо переходить на более высокий уровень сейсмоустойчивости", - рассказывает директор ДальНИИС.



Как было отмечено, такие подобные мнения, вполне оправданно, существуют уже давно. Все это приводит к жесточайшим проектным решениям и конструирования, а также влечет огромное подорожание строительства в регионе.



"К постройкам в сейсмических районах предъявляются особые требования, на площадках со сложными инженерно-геологическими условиями расчетная сейсмостойкость целесообразно увеличивать, учитывая рельеф города. На месте обрушения возле береговой полосы между нижней и верхней отметкой 27 метров. Это нужно учитывать при проектировании и строительстве, и не экономить", - считает Владимир Смотриковский.



Чтобы избежать разрушения, должны разрабатываться новые строительные нормативы, затрагивающие географические и климатические особенности Приморского края. Именно это позволит избежать быстрый износ зданий, строительных материалов и держать стоимость строительной сферы на должном уровне.

Однако, член Градостроительного совета города Владивостока, профессор и академик Валентин Аникеев считает, что ключевым в обвале дороги на улице Станюковича стал человеческий фактор и системный кризис в градостроительной отрасли: "Там явная ошибка проектировщика, неучет инженерных изысканий на таком достаточно сложном объекте. Что касается вопросов градостроительства, мы сейчас в таком положении, когда упали в яму, причем, в данном случае - в буквальном смысле этого слова".

Согласен с данным суждением и депутат Законодательного Собрания Приморья, директор ООО "СК Аврора-Строй" Андрей Ищенко. По мнению главы строительной компании, ситуация в градостроительстве связана с тенденциями на приморском рынке первичного жилья. Так, по словам парламентария, все меньше и меньше тех, кто сегодня покупают квартиры на ранних этапах строительства, соответственно, эта ситуация влияет и на поведение застройщиков, которые стремятся продешевить на проектировании.



Напомним, что большая часть территории региона характеризуется высоким или повышенным уровнем сейсмического риска. 14 населенных пунктов края расположены в зонах с семибалльной сейсмичностью. Согласно официальной статистике, за период с 1867 по 2006 годы на территории края и прилегающей акватории произошло 251 землетрясение, 216 из них интенсивностью 2-4 балла, два пятибалльных, семь шестибалльных, восемь семибалльных и три восьмибалльных.