Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

01 марта 2017, 20:40
Владимир Жириновский предложил увольнять чиновников "в связи с утратой доверия"

Владимир Жириновский предложил увольнять чиновников "в связи с утратой доверия"

Лидер партии ЛДПР предложил использовать практику федеральных государственных институтах на региональном и муниципальном уровнях

Владимир Жириновский предложил внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Председатель ЛДПР считает, что необходимо увольнять чиновников, если их подчиненные будут обвиняться в коррупции, сообщает ЕНВ.

В настоящий момент, согласно Трудовому кодексу РФ, могут отстранить от должности руководителей федеральных служб, ведомств и подразделений при формулировках "в связи с утратой доверия", если их подчиненные обвинялись в получении взяток.

Руководитель ЛДПР предлагает расширить эту практику, и увольнять также начальников местного и регионального уровня по той же причине, то есть в связи с коррупционными преступлениями их подчиненных.

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме уже направили запросы главам регионов с целью внедрения новой системы увольнения региональных чиновников.

Данные изменения помогут бороться с коррупцией на новом уровне. Любой руководителей теперь будет обязан включиться в процесс расходования бюджетных средств с двойной силой. Помимо этого, они буду лишены возможности прикрытия с помощью низших по званию коллег, проворачивая денежные операции при помощи их рук.

"Это позволит расширить поле борьбы с взяточничеством. Любой начальник должен понимать, что должен нести ответственность за расходование бюджетных средств и не сможет прикрываться своими подчиненным, проворачивая их руками незаконные финансовые махинации", - прокомментировал инициативу Владимира Жириновского координатор приморского отделения ЛДПР Андрей Андрейченко на своей странице в Facebook.

Ведущий политолог Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев считает данную инициативу обоснованной. По его мнению, не достаточно и, более того, невозможно бороться со взяточничеством на персональном уровне. "Если уж высшее руководство страны наметило для себя антикоррупционный вектор политики в качестве одного из наиболее приоритетных во внутренней сфере, необходимо его реализовывать системно, а не точечно. В данном случае позиция лидера ЛДПР укладывается в логику антикоррупционной политики и реализации антикоррупционного законодательства в России", - полагает эксперт.

Метки: Жириновский, инициатива, коррупция

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Прокуратура добилась изменения формулировки "увольнения" депутата Думы ЛесозаводскаПрокуратура добилась изменения формулировки "увольнения" депутата Думы Лесозаводска
сегодня, 14:00
По инициативе прокурора досрочно прекращены полномочия депутата, проигнорировавшего требования антикоррупционного законодательства
Приморские депутаты обсудили ситуацию с оплатой ОДНПриморские депутаты обсудили ситуацию с оплатой ОДН
28 февраля 2017, 18:00
Депутаты предлагают ввести меры ответственности недобросовестных управляющих компаний, пытающихся увеличить свои собственные доходы за счет жителей
Юрий Трутнев: необходимо создать условия, чтобы люди приезжали на Дальний ВостокЮрий Трутнев: необходимо создать условия, чтобы люди приезжали на Дальний Восток
28 февраля 2017, 15:30
Для увеличения потока трудовой миграции необходимо повысить качество жизни на Дальнем Востоке

Последние новости

В России появится регистр пациентов, нуждающихся в обезболиванииВ России появится регистр пациентов, нуждающихся в обезболивании
сегодня, 18:50
В регистре будут значиться россияне, которым необходимы обезболивающие препараты
Южная Корея и США планируют расширить финансовые санкции против КНДРЮжная Корея и США планируют расширить финансовые санкции против КНДР
сегодня, 18:00
В свою очередь Северная Корея не собирается отказываться от проведения ракетных испытаний
Сергей Калитин назначен руководителем Приморского филиала Почты РоссииСергей Калитин назначен руководителем Приморского филиала Почты России
сегодня, 17:00
Раннее новый руководитель работал в банковской сфере

От первого лица

Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
27.02.2017 14:10
Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+