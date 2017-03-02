Владимир Жириновский предложил увольнять чиновников "в связи с утратой доверия"

Владимир Жириновский предложил внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Председатель ЛДПР считает, что необходимо увольнять чиновников, если их подчиненные будут обвиняться в коррупции, сообщает ЕНВ.



В настоящий момент, согласно Трудовому кодексу РФ, могут отстранить от должности руководителей федеральных служб, ведомств и подразделений при формулировках "в связи с утратой доверия", если их подчиненные обвинялись в получении взяток.



Руководитель ЛДПР предлагает расширить эту практику, и увольнять также начальников местного и регионального уровня по той же причине, то есть в связи с коррупционными преступлениями их подчиненных.



Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме уже направили запросы главам регионов с целью внедрения новой системы увольнения региональных чиновников.



Данные изменения помогут бороться с коррупцией на новом уровне. Любой руководителей теперь будет обязан включиться в процесс расходования бюджетных средств с двойной силой. Помимо этого, они буду лишены возможности прикрытия с помощью низших по званию коллег, проворачивая денежные операции при помощи их рук.

"Это позволит расширить поле борьбы с взяточничеством. Любой начальник должен понимать, что должен нести ответственность за расходование бюджетных средств и не сможет прикрываться своими подчиненным, проворачивая их руками незаконные финансовые махинации", - прокомментировал инициативу Владимира Жириновского координатор приморского отделения ЛДПР Андрей Андрейченко на своей странице в Facebook.

Ведущий политолог Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев считает данную инициативу обоснованной. По его мнению, не достаточно и, более того, невозможно бороться со взяточничеством на персональном уровне. "Если уж высшее руководство страны наметило для себя антикоррупционный вектор политики в качестве одного из наиболее приоритетных во внутренней сфере, необходимо его реализовывать системно, а не точечно. В данном случае позиция лидера ЛДПР укладывается в логику антикоррупционной политики и реализации антикоррупционного законодательства в России", - полагает эксперт.