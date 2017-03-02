Проведение ТТФ в Приморье окажет положительное влияние на туристическую отрасль всей страны

В мае на Тихоокеанском туристком форуме будут обсуждаться перспективы создания трансграничной зоны на Дальнем Востоке России

На базе Дальневосточного федерального университета с 18 по 21 мая пройдет третий Тихоокеанский туристкий форум. Председатель форума, руководитель Федерального агентства по туризму Российской Федерации Олег Сафонов рассказал корреспондентам о том, что проведение форума имеет огромное значение для всей туристической сферы России, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.



Как рассказал Олег Сафонов, именно с Азиатско-Тихоокеанского региона в Россию приезжают туристы, а развитие этой отрасли на Дальнем Востоке имеет огромный потенциал для всего российского туризма. Эта тенденция особенно наблюдается в связи с "восточным вектором" во внешней политике страны.



"В связи с этим проведение форума на Дальнем Востоке чрезвычайно важно для туристской отрасли не только региона, но и России в целом", – сообщил корреспондентам руководитель Федерального агентства по туризму Российской Федерации.



Программа третьего Тихоокеанского туристкого форума направлена в первую очередь на стратегию реализации межрегионального туристического проекта "Восточное кольцо России". Согласно концепции проекта, все регионы ДФО объединяются между собой для того, чтобы увеличить въездной и внутренний потоки туристов.



"Центральной темой форума станет развитие трансграничных маршрутов на международных туристских рынках регионов Северо-Восточной Азии, Дальнего Востока и Восточной Сибири. Рабочие сессии форума будут ориентированы на поиск прорывных решений, направленных на развития двухсторонних отношений с нашими ключевыми партнерами, прежде всего, это Китай, Корея и Япония. Предметные дискуссии, связанные с вопросами кооперации этих стран с российскими партнерами, являются для нас важной задачей. Особое внимание в год, объявленный в России Годом особо охраняемых территорий, участники форума посветят развитию экологического туризма", - сообщил изданию руководитель приморского департамента туризма Константин Шестаков.



Согласно концепции, форум будет состоять из множества отдельных смысловых частей. Каждая часть будет направлена к своей аудитории. Сюда войдет деловая часть, международная выставка Pacific International Tourism Expo (PITE) и дальневосточный фестиваль "День путешественника". В рамках форума также будут организованы медиа- и FAM-туры для журналистов федеральных информационных агентств и представителей туристской отрасли.