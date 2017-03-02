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Общество

01 марта 2017, 19:20
Собственник сельхозучастка вместо ведения фермерского хозяйства построил коттеджи

Собственник сельхозучастка, вместо ведения фермерского хозяйства, построил коттеджи

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, повлекшего уничтожение плодородного слоя почвы на площади 433 кв. м.

В Приморском крае появилось коттеджное поле чудес – вместо разрешенных к строительству сельскохозяйственных построек на поле выросли коттеджи. Причём площадь застройки, по сравнению с разрешенной, увеличилась почти в 3 раза, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю.

В ходе проведения одной из выездных проверок по соблюдению на территории Приморского края требований земельного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения, инспекторами Россельхознадзора были обнаружены удивительные метаморфозы, которые могут происходить со строениями сельскохозяйственного назначения.

Так, в ходе осмотра земельного участка, относящегося к категории – земли сельскохозяйственного назначения для ведения фермерского хозяйства, расположенного в окрестностях села Первомайское Михайловского района, инспекторы Россельхознадзора вместо построек сельскохозяйственного назначения обнаружили капитальные строения коттеджного типа.

Согласно представленным свидетельствам о государственной регистрации права, на поле должны были находиться два строения для хранения сельскохозяйственной продукции площадью 176,5 и 80,3 кв. м. соответственно. Фактически же на участке расположены два коттеджа. Причем, проведенный обмер показал, что площадь застройки первого коттеджа составила 484 кв. м., второго – 208,8 кв. м., увеличившись в несколько раз по сравнению с указанной в документах. Превышение строительной площади составило 433 кв. м.

В ходе судебного заседания районного суда Михайловского района, который выносил постановление по делу об административном правонарушении, собственник сельхозучастка пытался уйти от ответственности, указывая, что проведенные инспекторами Россельхознадзора замеры не соответствуют действительности. По утверждению представителя собственника площадь зданий соответствовала данным, указанным в документах о госрегистрации строений.

Однако суд, расценив доводы представителя владельца участка как голословные, признал его виновным в совершении административного правонарушения, повлекшего уничтожение плодородного слоя почвы на площади 433 кв. м.

Метки: коттедж, Россельхознадзор

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