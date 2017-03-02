Иностранным туристам и инвесторам станет проще въехать на Дальний Восток

Вводится новый механизм — электронная виза. Упрощённый въезд будет действовать на территории свободного порта Владивосток, куда входят Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область, Чукотка и Камчатка, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскау газету".

Подать заявку на визу иностранцы смогут через специальный раздел на сайте МИД, который разработают к июлю 2017 года. Если ответ будет положительным, то в течение 4 дней заявление будет рассмотрено. В случае положительного ответа иностранные граждане смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Виза будет проставлена на границе. Находиться на территории России с ней можно будет не более 8 суток без права продления этого срока.

На днях министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что консульского сбора за получение такой визы взиматься не будет.

"Мы рассчитываем, что с июля упрощенным визовым режимом смогут воспользоваться те, кто прибывает в международный аэропорт Кневичи и в морской пассажирский терминал Владивостока. Мы нацелены на то, чтобы участники второго Восточного экономического форума смогли воспользоваться этой преференцией" — сказал министр.

Напомним, что уже сегодня для въезда иностранцев в Свободный порт Владивосток действует упрощённый порядок въезда. В частности, пассажиры круизных лайнеров при могут находиться на территории Российской Федерации без визы до 72 часов, а туристические группы из Китая могут находиться на территории Приморского края без визы. Кроме того, в отношении иностранных граждан — владельцев карт для деловых и служебных поездок в страны АТЭС действует режим въезда без оформления визы.