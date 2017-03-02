Системы мобильных платежей быстро развиваются в Китае

В последнее время системы мобильных платежей получили широкое распространение. С помощью обычного смартфона можно проводить сотни различных операций на ходу: оплачивать покупки, покупать билеты, переводить деньги, пользоваться специальными предложениями баров и многое другое. По мере развития систем мобильных платежей в Китае, стало возможным пойти куда угодно без наличных и банковских карт – достаточно одного мобильного телефона, сообщает ЕНВ.

В условиях отсутствия каких-либо барьеров и сложных формальных процедур мобильные платежи ускоряют операционные процессы, повышают эффективность оплаты, являются дополнением к платежным услугам, предоставляемым традиционными финансовыми организациями.

"Сторонние платежные платформы изменили потребительские привычки и представления китайцев, содействуют совершенствованию услуг мобильных банков и онлайн-сервисов. Новый способ платежей не только снижает себестоимость платежных операций в целом, но и стимулирует активную деятельность физических магазинов", – сообщил заместитель директора Института правовых и финансовых исследований Китайской Академии общественных наук Инь Чжэньта.

Удобное приложение платежной системы Alipay от интернет-гиганта Alibaba помогает мгновенно переводить деньги без комиссии на любые банки из системы UnionPay, пополнять счет мобильного телефона, заказывать билеты и т. д. Alipay под брендом Ant Financial ведет сотрудничество с рядом зарубежных платежных организаций и предприятий. Таким образом, компания Alipay предоставляет услуги по возврату налогов и мобильных платежей для большего числа китайских туристов, выезжающих за границу. Компания Alipay тоже установила сотрудничество с поставщиками платежных решений из США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Республики Корея, Австрии, России, Бразилии и других стран.

Кроме Alipay, компания Tencent добавила кошелек в популярнейший в Китае мессенджер и социальную сеть WeChat. К WeChat очень легко привязать банковскую карту, в том числе, Visa или MasterCard, и оплачивать покупки с помощью приложения. Деньги можно пересылать друг другу так же просто, как сообщения, прямо в чате.

С 2014 года интернет-финансирование уже три года подряд попадает в доклад о работе китайского правительства. Упорядочивание и преобразование интернет-финансирования, предотвращение и контроль рисков, переход от фиктивного к реальному станут ключевыми словами на предстоящих "двух сессиях" кабинета министров в 2017 году.