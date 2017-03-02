В Приморье поступили почтовые марки серии "Герои Российской Федерации"

Специальные гашения почтовых марок серии "Герои Российской Федерации" состоялись в феврале этого года в Москве. 7 февраля в почтовое обращение вышла марка в честь 25-летия подвига генерал-майора авиации, первого Героя Российской Федерации Суламбека Осканова, погибшего при испытании истребителя 4-го поколения МиГ-29, сообщает ЕНВ.

В День дипломатического работника, 10 февраля в почтовое обращение вышла марка, посвященная российскому дипломату, Чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря прошлого года.

"Почтовая продукция, связанная с героическими подвигами, особенно привлекает внимание коллекционеров и все чаще выбирается для отправки ежедневной корреспонденции", - отметила заместитель директора Приморского филиала Почты России Надежда Никишина.

Новая филателистическая продукция распространяется через центральные почтовые отделения Владивостока, Артема и Уссурийска, а также специализированный филателистический салон. Пользователи почтовой связи могут прикрепить памятную марку к почтовому конверту и отправить ее адресатам в российские города.

Суламбек Сусаркулович Осканов (1943–1992) — генерал-майор авиации, первый, кому присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Родился 8 января 1943 года в селе Плиево Назрановского района Республики Ингушетия. В 1966 году окончил Качинское высшее военно-авиационное училище имени А.Ф. Мясникова, в 1974 году — Военно-политическую академию имени В.И. Ленина, в 1991 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К.Е. Ворошилова.

С 1969 года служил заместителем командира учебной авиационной эскадрильи по политической части, с 1974 года — заместителем по политической части командира истребительно-авиационного полка Группы советских войск в Германии, 1984–1986 гг. — заместителем командира истребительно-авиационного соединения Южной группы войск в Венгрии. С 1989 года был начальником Липецкого центра боевого применения и переучивания лётного состава ВВС России.

Суламбек Осканов одним из первых освоил истребитель 4-го поколения — МиГ-29. Последний его полёт проходил 7 февраля 1992 года в сложных условиях. На истребителе произошёл отказ техники, по некоторым данным, авиагоризонта, в результате чего в условиях отсутствия визуальной видимости лётчик потерял пространственную ориентировку и погиб.

Карлов Андрей Геннадьевич – выдающийся российский дипломат, Герой Российской Федерации.