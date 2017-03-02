В Приморье поступили почтовые марки серии "Герои Российской Федерации"

Специальные гашения почтовых марок серии "Герои Российской Федерации" состоялись в феврале этого года в Москве. 7 февраля в почтовое обращение вышла марка в честь 25-летия подвига генерал-майора авиации, первого Героя Российской Федерации Суламбека Осканова, погибшего при испытании истребителя 4-го поколения МиГ-29, сообщает ЕНВ.
В День дипломатического работника, 10 февраля в почтовое обращение вышла марка, посвященная российскому дипломату, Чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря прошлого года.
"Почтовая продукция, связанная с героическими подвигами, особенно привлекает внимание коллекционеров и все чаще выбирается для отправки ежедневной корреспонденции", - отметила заместитель директора Приморского филиала Почты России Надежда Никишина.
Новая филателистическая продукция распространяется через центральные почтовые отделения Владивостока, Артема и Уссурийска, а также специализированный филателистический салон. Пользователи почтовой связи могут прикрепить памятную марку к почтовому конверту и отправить ее адресатам в российские города.
Суламбек Сусаркулович Осканов (1943–1992) — генерал-майор авиации, первый, кому присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
- Родился 8 января 1943 года в селе Плиево Назрановского района Республики Ингушетия. В 1966 году окончил Качинское высшее военно-авиационное училище имени А.Ф. Мясникова, в 1974 году — Военно-политическую академию имени В.И. Ленина, в 1991 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К.Е. Ворошилова.
- С 1969 года служил заместителем командира учебной авиационной эскадрильи по политической части, с 1974 года — заместителем по политической части командира истребительно-авиационного полка Группы советских войск в Германии, 1984–1986 гг. — заместителем командира истребительно-авиационного соединения Южной группы войск в Венгрии. С 1989 года был начальником Липецкого центра боевого применения и переучивания лётного состава ВВС России.
- Суламбек Осканов одним из первых освоил истребитель 4-го поколения — МиГ-29. Последний его полёт проходил 7 февраля 1992 года в сложных условиях. На истребителе произошёл отказ техники, по некоторым данным, авиагоризонта, в результате чего в условиях отсутствия визуальной видимости лётчик потерял пространственную ориентировку и погиб.
Карлов Андрей Геннадьевич – выдающийся российский дипломат, Герой Российской Федерации.
- Родился 4 февраля 1954 г. в Москве. С окончанием в 1976 г. МГИМО МИД СССР всю свою жизнь посвятил дипломатической службе, пройдя яркий жизненный и трудовой путь от референта-стажера Посольства СССР в Корейской Народно-Демократической Республике до главы российского дипломатического представительства в Турецкой Республике.
- Работал на различных должностях в Центральном аппарате Министерства иностранных дел. Неоднократно находился в длительных загранкомандировках в КНДР, Республике Корея и Турции.
- В 2001-2007 гг. – Посол Российской Федерации в КНДР.
- В 2009-2013 гг. – Директор Консульского департамента, член коллегии МИД России.
- С июля 2013 г. – Посол Российской Федерации в Турецкой Республике.
- 20 декабря 2016 г. – присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
- Герой Российской Федерации — высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением героического подвига. Герою Российской Федерации вручается знак особого отличия — медаль "Золотая Звезда". Звание Героя Российской Федерации было учреждено 20 марта 1992 года.