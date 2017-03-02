Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Новости компаний

01 марта 2017, 16:00
В Приморье поступили почтовые марки серии "Герои Российской Федерации"
Карлов Андрей Геннадьевич
Суламбек Сусаркулович Осканов

В Приморье поступили почтовые марки серии "Герои Российской Федерации"

Две почтовые марки с изображениями Героев России, погибших при исполнении профессионального долга появились в Приморье

Специальные гашения почтовых марок серии "Герои Российской Федерации" состоялись в феврале этого года в Москве. 7 февраля в почтовое обращение вышла марка в честь 25-летия подвига генерал-майора авиации, первого Героя Российской Федерации Суламбека Осканова, погибшего при испытании истребителя 4-го поколения МиГ-29, сообщает ЕНВ.

В День дипломатического работника, 10 февраля в почтовое обращение вышла марка, посвященная российскому дипломату, Чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря прошлого года.

"Почтовая продукция, связанная с героическими подвигами, особенно привлекает внимание коллекционеров и все чаще выбирается для отправки ежедневной корреспонденции", - отметила заместитель директора Приморского филиала Почты России Надежда Никишина.

Новая филателистическая продукция распространяется через центральные почтовые отделения Владивостока, Артема и Уссурийска, а также специализированный филателистический салон. Пользователи почтовой связи могут прикрепить памятную марку к почтовому конверту и отправить ее адресатам в российские города.

Суламбек Сусаркулович Осканов (1943–1992) — генерал-майор авиации, первый, кому присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

  • Родился 8 января 1943 года в селе Плиево Назрановского района Республики Ингушетия. В 1966 году окончил Качинское высшее военно-авиационное училище имени А.Ф. Мясникова, в 1974 году — Военно-политическую академию имени В.И. Ленина, в 1991 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К.Е. Ворошилова.
  • С 1969 года служил заместителем командира учебной авиационной эскадрильи по политической части, с 1974 года — заместителем по политической части командира истребительно-авиационного полка Группы советских войск в Германии, 1984–1986 гг. — заместителем командира истребительно-авиационного соединения Южной группы войск в Венгрии. С 1989 года был начальником Липецкого центра боевого применения и переучивания лётного состава ВВС России.
  • Суламбек Осканов одним из первых освоил истребитель 4-го поколения — МиГ-29. Последний его полёт проходил 7 февраля 1992 года в сложных условиях. На истребителе произошёл отказ техники, по некоторым данным, авиагоризонта, в результате чего в условиях отсутствия визуальной видимости лётчик потерял пространственную ориентировку и погиб.

Карлов Андрей Геннадьевич – выдающийся российский дипломат, Герой Российской Федерации.

  • Родился 4 февраля 1954 г. в Москве. С окончанием в 1976 г. МГИМО МИД СССР всю свою жизнь посвятил дипломатической службе, пройдя яркий жизненный и трудовой путь от референта-стажера Посольства СССР в Корейской Народно-Демократической Республике до главы российского дипломатического представительства в Турецкой Республике.
  • Работал на различных должностях в Центральном аппарате Министерства иностранных дел. Неоднократно находился в длительных загранкомандировках в КНДР, Республике Корея и Турции.
  • В 2001-2007 гг. – Посол Российской Федерации в КНДР.
  • В 2009-2013 гг. – Директор Консульского департамента, член коллегии МИД России.
  • С июля 2013 г. – Посол Российской Федерации в Турецкой Республике.
  • 20 декабря 2016 г. – присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
  • Герой Российской Федерации — высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением героического подвига. Герою Российской Федерации вручается знак особого отличия — медаль "Золотая Звезда". Звание Героя Российской Федерации было учреждено 20 марта 1992 года.

Метки: почта России, почтовые марки

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Во Владивостоке открылись новые "мини" отделения Почты РоссииВо Владивостоке открылись новые "мини" отделения Почты России
28 февраля 2017, 14:30
В отделениях можно пересылать письмо, совершить денежные переводы, отправить посылку, оплатить коммунальные услуги, погасить кредит
Резидент Свободного порта Владивосток создаст ферму по выращиванию уникальных марикультурРезидент Свободного порта Владивосток создаст ферму по выращиванию уникальных марикультур
28 февраля 2017, 11:30
Компания "АВАБИ" подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, получив статус резидента Свободного порта Владивосток
Почта России: Режим работы отделений почтовой связи в праздничные дниПочта России: Режим работы отделений почтовой связи в праздничные дни
22 февраля 2017, 13:50
Пенсионерам, которые получают по графику пенсию 8 числа, Почта России доставит социальные выплаты досрочно

Последние новости

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил о главных темах ВЭФ-2017Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил о главных темах ВЭФ-2017
вчера, 21:10
Форум обещает стать более прикладным, а значит стоит ждать увеличения инвестиций по сравнению с прошлым годом
Глава ДальНИИС: Владивостоку нужно увеличить нормативы сейсмостойкостиГлава ДальНИИС: Владивостоку нужно увеличить нормативы сейсмостойкости
вчера, 21:00
Автор предложения считает, что это предотвратит обвалы в краевой столице
Владимир Жириновский предложил увольнять чиновников "в связи с утратой доверия"Владимир Жириновский предложил увольнять чиновников "в связи с утратой доверия"
вчера, 20:40
Лидер партии ЛДПР предложил использовать практику федеральных государственных институтах на региональном и муниципальном уровнях

От первого лица

Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
27.02.2017 14:10
Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы

Самые популярные

Горячие обсуждения

16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+