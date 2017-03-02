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Китай

01 марта 2017, 20:00
Китай стал первым постоянным членом Совбеза ООН, внесшим ежегодный взнос в организацию в 2017 году

Китай стал первым постоянным членом Совбеза ООН, внесшим ежегодный взнос в организацию в 2017 году

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Китай уже заплатил ежегодный взносы в бюджет ООН 2017 года, став не только первым из пяти постоянных членов ООН, заплативших взнос, но и первой страной среди "больших вкладчиков", выполнивших свои платежные обязательства, сообщает ЕНВ со ссылкой на слова заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.

ООН – международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Регулярный бюджет ООН, исключая специализированные учреждения и программы ООН, утверждается Генасамблеей на двухлетний период. Основным источником средств являются взносы государств-членов, которые рассчитываются исходя из платежеспособности страны, в частности по таким критериям, как доля национального продукта в мировом хозяйстве и валовой внутренний продукт на душу населения страны. В дополнение к регулярному бюджету, государства-члены оплачивают затраты на международные трибуналы и покрывают расходы на миротворческие операции.

Китай стал первой страной, оплатившей взносы в бюджет ООН в 2017 году, что в полной мере продемонстрировало большое внимание страны к международным обязательствам, а также их добросовестное исполнение.

Cвоевременная и полная выплата взносов – это обязанность всех государств-членов ООН. Китай, который в полном объеме заплатил взнос, играет ведущую роль в нормальном и эффективном функционировании ООН.

По данным ООН, ежегодно некоторые страны по разным причинам становятся должниками. В 2016 году 145 стран выплатили взносы, 48 стран задолжали. Накануне организация лишила права голоса Венесуэла, Ливию, Судан, Папуа – Новая Гвинея, Вануату и Кабо-Верде права голоса, поскольку их суммарный долг перед ООН, согласно 19 статье Устава, превысил двухгодовой объем.

По размеру взноса в регулярный бюджет ООН 2016 года лидировали следующие государства-члены:

Страна

Доля в %

Долл. США

США

22

610 836 578

Япония

9.68

244 157 652

КНР

7.921

199 790 575

Германия

6.389

161 149 095

Франция

4.859

122 558 061

Великобритания

4.463

112 569 794

Бразилия

3.823

96 427 139

Италия

3.748

94 535 422

Россия

3.088

77 888 309

Канада

2.921

73 676 084

 

 

Метки: ООН

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