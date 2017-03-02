Китай стал первым постоянным членом Совбеза ООН, внесшим ежегодный взнос в организацию в 2017 году

Ежегодно власти КНР отчисляют в бюджет ООН почти 200 млн. долларов США
Китай уже заплатил ежегодный взносы в бюджет ООН 2017 года, став не только первым из пяти постоянных членов ООН, заплативших взнос, но и первой страной среди "больших вкладчиков", выполнивших свои платежные обязательства, сообщает ЕНВ со ссылкой на слова заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.
ООН – международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Регулярный бюджет ООН, исключая специализированные учреждения и программы ООН, утверждается Генасамблеей на двухлетний период. Основным источником средств являются взносы государств-членов, которые рассчитываются исходя из платежеспособности страны, в частности по таким критериям, как доля национального продукта в мировом хозяйстве и валовой внутренний продукт на душу населения страны. В дополнение к регулярному бюджету, государства-члены оплачивают затраты на международные трибуналы и покрывают расходы на миротворческие операции.
Китай стал первой страной, оплатившей взносы в бюджет ООН в 2017 году, что в полной мере продемонстрировало большое внимание страны к международным обязательствам, а также их добросовестное исполнение.
Cвоевременная и полная выплата взносов – это обязанность всех государств-членов ООН. Китай, который в полном объеме заплатил взнос, играет ведущую роль в нормальном и эффективном функционировании ООН.
По данным ООН, ежегодно некоторые страны по разным причинам становятся должниками. В 2016 году 145 стран выплатили взносы, 48 стран задолжали. Накануне организация лишила права голоса Венесуэла, Ливию, Судан, Папуа – Новая Гвинея, Вануату и Кабо-Верде права голоса, поскольку их суммарный долг перед ООН, согласно 19 статье Устава, превысил двухгодовой объем.
По размеру взноса в регулярный бюджет ООН 2016 года лидировали следующие государства-члены:
|
Страна
|
Доля в %
|
Долл. США
|
США
|
22
|
610 836 578
|
Япония
|
9.68
|
244 157 652
|
КНР
|
7.921
|
199 790 575
|
Германия
|
6.389
|
161 149 095
|
Франция
|
4.859
|
122 558 061
|
Великобритания
|
4.463
|
112 569 794
|
Бразилия
|
3.823
|
96 427 139
|
Италия
|
3.748
|
94 535 422
|
Россия
|
3.088
|
77 888 309
|
Канада
|
2.921
|
73 676 084
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