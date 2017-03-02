Китай стал первым постоянным членом Совбеза ООН, внесшим ежегодный взнос в организацию в 2017 году

Китай уже заплатил ежегодный взносы в бюджет ООН 2017 года, став не только первым из пяти постоянных членов ООН, заплативших взнос, но и первой страной среди "больших вкладчиков", выполнивших свои платежные обязательства, сообщает ЕНВ со ссылкой на слова заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.

ООН – международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Регулярный бюджет ООН, исключая специализированные учреждения и программы ООН, утверждается Генасамблеей на двухлетний период. Основным источником средств являются взносы государств-членов, которые рассчитываются исходя из платежеспособности страны, в частности по таким критериям, как доля национального продукта в мировом хозяйстве и валовой внутренний продукт на душу населения страны. В дополнение к регулярному бюджету, государства-члены оплачивают затраты на международные трибуналы и покрывают расходы на миротворческие операции.

Китай стал первой страной, оплатившей взносы в бюджет ООН в 2017 году, что в полной мере продемонстрировало большое внимание страны к международным обязательствам, а также их добросовестное исполнение.

Cвоевременная и полная выплата взносов – это обязанность всех государств-членов ООН. Китай, который в полном объеме заплатил взнос, играет ведущую роль в нормальном и эффективном функционировании ООН.

По данным ООН, ежегодно некоторые страны по разным причинам становятся должниками. В 2016 году 145 стран выплатили взносы, 48 стран задолжали. Накануне организация лишила права голоса Венесуэла, Ливию, Судан, Папуа – Новая Гвинея, Вануату и Кабо-Верде права голоса, поскольку их суммарный долг перед ООН, согласно 19 статье Устава, превысил двухгодовой объем.

По размеру взноса в регулярный бюджет ООН 2016 года лидировали следующие государства-члены: