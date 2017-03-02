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Экономика

01 марта 2017, 14:50
Росрыболовство проведет аукцион по продаже долей квот трески, минтая и кальмаров на Дальнем Востоке

Росрыболовство проведет аукцион по продаже долей квот трески, минтая и кальмаров на Дальнем Востоке

Среди 40 лотов на торгах будут выставлены доли квот равношипого краба в новом районе добычи Охотского моря

Росрыболовство проведет 10 и 11 апреля 2017 года аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства в отношении трансграничных видов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, сообщает ЕНВ.

На торги будут выставлены 40 лотов: доли квот добычи макрурусов, трески, минтая, кальмаров в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, а также равношипого краба в новом районе добычи – Подрайоне 61.52 – Центральная часть Охотского моря.

Информация о проведении аукциона размещена на сайте Росрыболовства в разделе "Аукционы".


Метки: Росрыболовство

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