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Общество

01 марта 2017, 14:20
Эсминец ТОФ "Быстрый" выполнил более 10 боевых упражнений в открытом море

Эсминец ТОФ "Быстрый" выполнил более 10 боевых упражнений в открытом море

Миноносец отрабатывая элементы второй курсовой задачи (К-2), выполнял артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям

Эскадренный миноносец "Быстрый" Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно отработал в море элементы второй курсовой задачи (К-2). В общей сложности кораблем было выполнено более 10 боевых упражнений, сообщает ЕНВ.

В течение нескольких дней на морских полигонах флота экипаж корабля выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным и морским целям, отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по РХБ защите и борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости.

Кроме того, моряки отработали действия по спасению людей с поверхности воды, а также выполнили ряд противодиверсионных мероприятий.

Курсовая задача (К-2) – это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В рамках такой подготовки оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля выполнять в море задачи по предназначению, а также вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

Метки: ТОФ

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