Руководители ключевых инвестиционных проектов АПК ДВ и Сибири подтвердили участие в форуме

В рамках подготовки к международному инвестиционному форуму "Агро Дальний Восток и Сибирь" (26-27 апреля, Владивосток), команда Vostock Capital подготовила полный список инвестиционных проектов Дальнего Востока и Сибири, сообщает ЕНВ.

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Среди проектов – участников форума: