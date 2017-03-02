Руководители ключевых инвестиционных проектов АПК ДВ и Сибири подтвердили участие в форуме

В рамках подготовки к международному инвестиционному форуму "Агро Дальний Восток и Сибирь" (26-27 апреля, Владивосток), команда Vostock Capital подготовила полный список инвестиционных проектов Дальнего Востока и Сибири, сообщает ЕНВ.
Запросите список проектов
Используйте код: Новости ВЛ
Среди проектов – участников форума:
- Русагро-Приморье: строит крупнейший на Дальнем Востоке свиноводческий комплекс, общая стоимость проекта - около 40 млрд рублей. В рамках проекта будут построены производственные здания, куплено оборудование, будет выращиваться соя и зерно для корма. Компания также планирует строительство бойни, комбикормового завода и элеватора на 120 тысяч тонн зерна;
- Мерси Трейд к 2022 году планируют строительство семи свинокомплексов на 540 тыс. голов в год. Будут построены предприятия по глубокой переработке мяса, элеватор мощностью хранения 45 тысяч тонн зерна и комбикормовый завод;
- Юг Руси строит комбинат по переработке сои мощностью переработки три тысячи тонн бобов в сутки, продукция завода - соевое масло, соевый изолят, шрот, лецитин;
- Джей Джи Си Эвергрин - возводит тепличный комплекс 2,5 Га, в котором выращиваются овощи. Общая сумма инвестиций, вложенных в проект на первом этапе, составила 556 миллионов рублей.