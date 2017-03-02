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Китай

01 марта 2017, 13:30
Китай выступил против размещения ракет, направленных на сдерживание Северной Кореи

Китай выступил против размещения ракет, направленных на сдерживание Северной Кореи

Россия и Китай договорились о введении контрмер в случае размещения США THAAD на территории Республики Корея

Южная Корея совместно с США планируют разместить на своей территории противоракетные установки THAAD, что станет ещё одной линией обороны от возможной агрессии со стороны северной Кореи. Однако, в понедельник на пресс-конференции МИД Китая представитель ведомства Гэн Шуан заявил о том, что КНР выступает проив установки данных комплексов, сообщает ЕНВ.

 Такую позицию Поднебесной господин Шуан обосновал тем, что размещение THAAD  на южнокорейской территории серьёзно подорвёт региональный стратегический баланс и интересы в области обеспечения безопасности стран региона, а, значит, не будет способствовать поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове.

Также он добавил, что Китай неоднократно подчёркивал, что в Пекине понимают беспокойство сторон в вопросах обеспечения безопасности, но при этом подчёркивают. Что безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счёт безопасности других стран.

"К сожалению, Республика Корея, проигнорировав озабоченности китайской стороны, настаивает на совместной работе с Соединенными Штатами по ускорению размещения THAAD. Китай решительно выступает против этого и выражает крайнее недовольство в этой связи", - сказал господин Шуан.

Как сообщалось ранее, Россия и Китай договорились о введении контрмер в случае размещения США THAAD на территории Республики Корея. В этом вопросе Россия и Китай солидарны, оба государства считают размещение противоракетных комплексов нарушением безопасности и баланса сил в  Азиатском регионе.

Также против размещения комплексов выступают некоторые корейцы – в основном те, на чьей территории предполагается разместить комплексы. Против первоначального места развертывания резко выступили жители уезда Сончжу. По их мнению, электромагнитное излучение радара ЗРК опасно для здоровья людей и губительно скажется на урожае дынь, которыми славится этот сельскохозяйственный регион.

Сейчас ситуация с THAAD висит в воздухе и она не сможет разрешиться, пока в Республике Корея не утихнет ситуация с президентом страны. Об этом говорит старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин: "Появилась надежда, что оппозиция, которая заменит ее на высшему посту, может, по крайней мере, частично пересмотреть решение по ЗРК. С этой точки зрения в настоящее время китайцы реализуют некую программу давления на Южную Корею на политическом и экономическом фронтах".

Неясна также окончательная позиция США, однако, в связи со стремлением Америки сдержать КНР, ожидается, что комплексы всё же появятся на Корейском полуострове.

Метки: Северная Корея

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