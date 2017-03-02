Новые правила работы с контрольно-кассовой техникой

Все данные в налоговую передаются исключительно через оператора фискальных данных
Летом 2016 года вступили в силу поправки к 54-ФЗ о контрольно-кассовой технике (ККТ), в соответствии с которыми с июля 2017 года организации должны будут в режиме онлайн передавать информацию о каждом чеке в налоговую, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу компании "Первый ОФД".
Закон вносит ряд существенных изменений, в частности, меняется процедура регистрации и обслуживания касс, а также требования к используемой контрольно-кассовой технике, у продавца появляется обязанность предоставлять электронный чек в формате смс или сообщения на e-mail по требованию покупателя.
Еще один важный момент – все данные в налоговую передаются исключительно через оператора фискальных данных. Закон уточняет, что ОФД – это "организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящаяся на территории Российской Федерации, получившая в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники разрешение на обработку фискальных данных".
Уже с 1 февраля 2017 года поставить кассу на учет в налоговую можно только в соответствии с новыми правилами. Разберемся, что можно и нужно сделать уже сейчас, чтобы успеть перестроить свой бизнес на работу в новом правовом поле. Итак, переход предполагает несколько шагов:
Сложности, которые возникают у клиентов, находящихся на этапе выбора ОФД, прежде всего связаны с недостатком информации – в процесс передачи данных вовлечено большое количество участников, это и государственный регулятор, и операторы фискальных данных, и производители контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей. Дефицит информации некоторые ОФД стараются восполнить в том числе обучающими мероприятиями с привлечением сотрудников ФНС.
Вторая сложность – определенные денежные затраты, связанные с модернизацией кассовой техники. Здесь наиболее эффективными, особенно для федеральных сетей с масштабным парком кассовой техники, являются алгоритмы пошагового перехода – кассы модернизируются поэтапно, что позволяет минимизировать затраты. Кроме того, на государственном уровне сейчас рассматривается проект налоговых вычетов, выплаты по которому предполагаются до 18 тысяч рублей.
Безусловно, работа по новому порядку предполагает не только сложности, но и открывает для бизнеса перспективы роста и развития. Главным плюсом становится полный уход от теневой экономики, и, как следствие, возможности добросовестной конкуренции для всех игроков рынка. Кроме того, сокращаются административные издержки – станет меньше проверок, исчезнет необходимость личного визита в ФНС, появится возможность контролировать работу торговых точек удаленно. И, наконец, данные о покупках в обезличенном виде позволят выстраивать аналитические модели поведения отдельного покупателя и целых групп, что станет началом новой эпохи "умных" предложений.
Метки: контрольно-кассовая техника