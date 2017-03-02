Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

01 марта 2017, 13:00
Новые правила работы с контрольно-кассовой техникой

Новые правила работы с контрольно-кассовой техникой

Все данные в налоговую передаются исключительно через оператора фискальных данных

Летом 2016 года вступили в силу поправки к 54-ФЗ о контрольно-кассовой технике (ККТ), в соответствии с которыми с июля 2017 года организации должны будут в режиме онлайн передавать информацию о каждом чеке в налоговую, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу компании "Первый ОФД".

Закон вносит ряд существенных изменений, в частности, меняется процедура регистрации и обслуживания касс, а также требования к используемой контрольно-кассовой технике, у продавца появляется обязанность предоставлять электронный чек в формате смс или сообщения на e-mail по требованию покупателя.

Еще один важный момент – все данные в налоговую передаются исключительно через оператора фискальных данных. Закон уточняет, что ОФД – это "организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящаяся на территории Российской Федерации, получившая в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники разрешение на обработку фискальных данных".

Уже с 1 февраля 2017 года поставить кассу на учет в налоговую можно только в соответствии с новыми правилами. Разберемся, что можно и нужно сделать уже сейчас, чтобы успеть перестроить свой бизнес на работу в новом правовом поле. Итак, переход предполагает несколько шагов:

  • Шаг первый. Заключить договор с оператором фискальных данных. На текущий момент статус оператора фискальных данных имеют пять компаний. Коммерческие условия всех поставщиков уравнены законодательно, поэтому при выборе провайдера прежде всего стоит обращать внимание на опыт, надежность, гарантии безопасности, а также дополнительные опции, которые входят в обязательный пакет. К примеру, один из ведущих операторов фискальных данных России для удобства пользователей разработал мобильное приложение "Бизнес-Помощник", позволяющее дистанционно отслеживать работоспособность всех касс и получать аналитику по необходимым запросам в режиме реального времени.
  • Шаг второй. Снять кассу с учета по старому порядку. Для этого необходим очный визит в территориальную налоговую инспекцию.
  • Шаг третий. Модернизировать контрольно-кассовую технику, либо приобрести новую со встроенным фискальным накопителем. Как показывает практика, более 90% единиц контрольно-кассовой техники можно модернизировать. Стоимость одного комплекта модернизации составляет около 6 тыс. руб., стоимость нового кассового аппарата – 25 тыс. руб. и выше.
  • Шаг четвертый. Зарегистрировать кассу в ФНС. Для этого личное присутствие не обязательно, регистрация возможна в онлайн-режиме.
  • Шаг пятый. Подключить кассу к ОФД. Теперь все готово для работы в новом законодательном поле.

Сложности, которые возникают у клиентов, находящихся на этапе выбора ОФД, прежде всего связаны с недостатком информации – в процесс передачи данных вовлечено большое количество участников, это и государственный регулятор, и операторы фискальных данных, и производители контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей. Дефицит информации некоторые ОФД стараются восполнить в том числе обучающими мероприятиями с привлечением сотрудников ФНС.

Вторая сложность – определенные денежные затраты, связанные с модернизацией кассовой техники. Здесь наиболее эффективными, особенно для федеральных сетей с масштабным парком кассовой техники, являются алгоритмы пошагового перехода – кассы модернизируются поэтапно, что позволяет минимизировать затраты. Кроме того, на государственном уровне сейчас рассматривается проект налоговых вычетов, выплаты по которому предполагаются до 18 тысяч рублей.

Безусловно, работа по новому порядку предполагает не только сложности, но и открывает для бизнеса перспективы роста и развития. Главным плюсом становится полный уход от теневой экономики, и, как следствие, возможности добросовестной конкуренции для всех игроков рынка. Кроме того, сокращаются административные издержки – станет меньше проверок, исчезнет необходимость личного визита в ФНС, появится возможность контролировать работу торговых точек удаленно. И, наконец, данные о покупках в обезличенном виде позволят выстраивать аналитические модели поведения отдельного покупателя и целых групп, что станет началом новой эпохи "умных" предложений. 

Метки: контрольно-кассовая техника

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В России появится регистр пациентов, нуждающихся в обезболиванииВ России появится регистр пациентов, нуждающихся в обезболивании
сегодня, 18:50
В регистре будут значиться россияне, которым необходимы обезболивающие препараты
Дальневосточные таможенники выявили контрабанду леса в Китай на 2,3 млн. рублейДальневосточные таможенники выявили контрабанду леса в Китай на 2,3 млн. рублей
сегодня, 16:00
Предпринимателю грозит срок до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей
За дачу взятки заместителю начальника таможенного поста компания оштрафовала на 1 млн. рублейЗа дачу взятки заместителю начальника таможенного поста компания оштрафовала на 1 млн. рублей
сегодня, 13:10
Взяткополучатель и посредник уже привлечены судом к уголовной ответственности

Последние новости

Южная Корея и США планируют расширить финансовые санкции против КНДРЮжная Корея и США планируют расширить финансовые санкции против КНДР
сегодня, 18:00
В свою очередь Северная Корея не собирается отказываться от проведения ракетных испытаний
Сергей Калитин назначен руководителем Приморского филиала Почты РоссииСергей Калитин назначен руководителем Приморского филиала Почты России
сегодня, 17:00
Раннее новый руководитель работал в банковской сфере
Упрощенный визовый режим стимулирует развитие туризма на Дальнем ВостокеУпрощенный визовый режим стимулирует развитие туризма на Дальнем Востоке
сегодня, 15:20
Такое мнение высказали представители как туристической сферы, так и профильных органов власти

От первого лица

Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
27.02.2017 14:10
Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+