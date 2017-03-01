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Общество

28 февраля 2017, 19:10
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи краба

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи краба

От незаконной деятельности причинен экологический ущерб в размере свыше 20 млн. рублей

Приморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку сведений, поступивших из управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, о возможных нарушениях в деятельности компании, занимающейся рыбоводством и переработкой морепродуктов, сообщает ЕНВ.  

В ходе надзорных мероприятий установлено, что указанная компания -  ООО "Озерки", осуществляет, в том числе, деятельность в районе реки Раздольная по разведению (выращиванию) японского мохнаторукого краба посредством прудового хозяйства, состоящего из каскада 19 прудов, сообщающихся между собой.

При этом водное сообщение между рекой и прудами отсутствует и возможно только в период подъема уровня воды в реке и при частичном затоплении поймы.

Согласно заключению ФГБНУ "ТИНРО-Центр" японский мохнаторукий краб размножается в опресненном морском прибрежье, а для созревания гонад (органов животных, продуцирующих половые клетки) необходимо наличие солоноватой воды.

Между тем, из-за большой удаленности каскада прудов от устья реки Раздольная, а также отсутствия сообщения между рекой и прудами, солоноватые воды, необходимые для созревания гонад краба мохнаторукого, в пруды не проникают.

Результаты проверки свидетельствовали о незаконной добыче (вылове) японского мохнаторукого краба указанной компанией в период с апреля по май 2016 года в количестве 249 тыс. особей, в отсутствие разрешения на вылов таких водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства.

В дальнейшем этот краб был реализован (экспортирован) этой компанией. От незаконной деятельности ООО "Озерки" причинен экологический ущерб в размере свыше 20 млн. рублей.

Учитывая данные обстоятельства, природоохранный прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения отделом дознания ОМВД России по г. Уссурийску возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль природоохранной прокуратуры.

Метки: Прокуратура Приморского края

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