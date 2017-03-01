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Политика

28 февраля 2017, 18:00
Приморские депутаты обсудили ситуацию с оплатой ОДН

Приморские депутаты обсудили ситуацию с оплатой ОДН

Депутаты предлагают ввести меры ответственности недобросовестных управляющих компаний, пытающихся увеличить свои собственные доходы за счет жителей

На традиционном совещании председателя Законодательного Собрания с депутатами был рассмотрен вопрос о новом порядке начисления платы за общедомовые нужды (ОДН) с 1 января 2017 года. С докладами перед депутатами выступили начальник финансово-экономического отдела департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Марина Гончарук, директор департамента по тарифам Приморского края Владимир Малюшицкий, руководитель Государственной жилищной инспекции Приморского края Сергей Мандрыко, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

"С 1 сентября 2012 года было введено такое понятие, как плата за общедомовые нужды, - рассказала Марина Гончарук. – В квитанциях за коммунальные услуги появилась отдельная строка, в которой была проставлена сумма за ОДН. Законодатель решил внести некоторые поправки в порядок расчета и оплаты общедомовых нужд. Федеральным законом были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ. Теперь в квитанцию об оплате за содержание многоквартирного дома включены платы за общедомовые нужды за холодную и горячую воду, а также электроэнергию".

По словам докладчиков, плату за общедомовые нужды необходимо рассчитывать исходя из норматива, который определен в регионе. С 1 января 2017 года управляющие компании, которые выставляют жильцам многоквартирных домов счета за их содержание, включают в квитанции расчеты по ОДН. В тоже время, возникло много обращений граждан, которые недовольны увеличением платы за ОДН по сравнению с прошлым годом. Если раньше суммы к оплате за ОДН предоставлялись исходя из показаний счетчиков учета воды и электроэнергии, то теперь исходя из норматива. При этом до 1 июня 2017 года должен быть установлен новый норматив за общедомовые нужды.

"Устанавливая приборы учета, мы с вами понимали, что сэкономим свои деньги, ресурсы, а теперь оказалось, что будем платить по нормативу, - отметила Марина Гончарук. - Но, возможно, что обращения граждан приведут к изменениям Жилищного кодекса. На мой взгляд, нужно оставить расчет за ОДН, исходя из фактического потребления коммунальных ресурсов по счетчику".

Вопрос о новом порядке начисления платы за общедомовые нужды вызвал оживленное обсуждение среди депутатов. В частности, председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности Александр Костенко считает, что нужно как можно скорее установить новый норматив потребления по ОДН. "Это позволит пользоваться приборами учета для определения объема потребления, но не выше норматива, - считает он. – Самое главное, необходимо проводить собрания жильцов, чтобы утвердить сметы потребления. Это их деньги, поэтому жильцы имеют право провести собрания, утвердить новые сметы и направить деньги туда, куда они посчитаю необходимым. Также нужно представителям власти, ответственным за ЖКХ, составить план действий, и это должно быть понятно людям".

Председатель краевого парламента Александр Ролик, подводя итоги совещания, отметил, что депутатам Законодательного Собрания поступают многочисленные жалобы приморцев на увеличение платежей за общедомовые нужды. "Мы считаем, что органами исполнительной власти и местного самоуправления должен быть принят комплекс мер, включая разъяснительные, а также меры ответственности недобросовестных управляющих компаний, пытающихся увеличить свои собственные доходы за счет жителей многоквартирных домов, которые они обслуживают, - сказал Александр Ролик. – Наверное, сегодня в этом направлении не дорабатывают и Государственная жилищная инспекция Приморского края, и службы муниципального контроля. Органы власти должны сделать все возможное, в том числе при необходимости и на законодательном уровне, чтобы снять определенное напряжение, сложившееся  вокруг ОДН, и не допустить ущемления законных прав наших граждан".

Метки: ЗСПК, ОДН

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